Investigadores probaron vivir con productos de la Canasta Básica

Los científicos del Conicet debieron abandonar la prueba tres meses antes.

Cada seis meses, el INDEC informa el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y en base a ello, se definen también los parámetros de indigencia y pobreza que tiene el país.

Según los números de la estadística oficial, para no caer en la indigencia, un varón adulto debe contar con $4.886 al mes (o $163 al día) para comprar los alimentos de la llamada canasta básica alimentaria, y $124 diarios para una mujer.

Desconfiados de que los alimentos que la canasta básica contenía fueran los recomendables para tener una vida saludable, investigadores del Conicet se sometieron en carne propia a un experimento científico para comprobar si era saludable alimentarse con el listado de alimentos difundido por el Gobierno. Desde hace 30 años que la CBA está en vigencia y nunca nadie había efectuado un trabajo de este tipo.

En un experimento inédito, al que bautizaron “Proyecto Czekalinski”, los investigadores en principio se comprometieron a solamente consumir dichos alimentos publicados mes a mes, por un período de 6 meses, realizándose controles regulares de salud para no poner en riesgo sus vidas.

El resultado fue que debieron abandonar el proyecto a los 3 meses por los problemas físicos que les generó esta dieta y los graves riesgos a la salud que ya comenzaban a evidenciar y que ponían en peligro su vida de continuarla.

Según describen los científicos, la CBA es el principal patrón de medición de pobreza en Argentina, y está compuesta por 58 alimentos que proveen 2.700 calorías diarias a un varón adulto de 30 a 59 años. Y hacen la salvedad de que, si sos mujer, te corresponde el 76% de esa cantidad.

El precio mensual de esa canasta es la base sobre la que se calculan la Línea de Pobreza y la Línea de Indigencia que publica el INDEC cada seis meses.

ALGUNOS RESULTADOS

Claudia Albrecht, licenciada en Nutrición, fue una de las voluntarias que no resistieron el desafío: bajó casi 3 kilos desde que comenzó a alimentarse con la canasta básica. “Las sensaciones fueron muchas y fueron mutando… tristeza, frustraciones, bronca, aburrimiento, dolor… pero ninguna partía desde el hambre. Comer pan todo el tiempo es aburrido, comer todo blanco es aburrido”, dijo la científica a La Voz del Interior.

Pero más allá de la mala nutrición que estaba recibiendo, a Claudia le angustiaba la rutina a la que están obligados los que más necesidades pasan: “Pensar todo el tiempo qué podés comer mañana es triste. Sentirte limitado, no poder elegir te enoja. Verte en desigualdad frente al que sí puede elegir, también te enoja. Pensar que eso es el día a día de 17.630.387 personas, duele”, agregó.

Florencia Demarchi fue otra de las voluntarias que pasaron tres meses comiendo la Canasta Básica Alimentaria. Al principio del experimento, pesaba 60 kilos, y tres meses después llegó a 55, en “el límite del bajo peso”, según los médicos que la evaluaron. Incluso en una densitometría pudo demostrarse la pérdida de masa ósea.

Florencia debió dejar el muestreo para cuidar su propia salud y recuperar el peso perdido. “Yo no lo percibía, pero la gente me veía la cara, los brazos… se notaban los huesos… ya no podía perder más peso sin que se comprometiera mucho mi salud… hubo que dejar”, dice Florencia, que como nutricionista sabe preparar, racionar y planificar su alimentación en base a los elementos de los que disponía. “Imaginá los que no cuentan con esos recursos”, explicó.

El malestar no era sólo físico, según manifestó: “Estar pensando todo el tiempo en eso me quitaba tiempo y energía. Generaba malestar, así como no tener poder de decisión sobre qué comer, cuándo y cómo… sentís que te quitan ese derecho, aun siendo voluntaria. Eso me hizo generar empatía con las personas a las que les pasa eso”.