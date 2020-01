Facundo Sampayo recuperó la libertad y habla de “injusticia”

El dirigente gremial afirmó que su “familia, amigos y la sociedad entera se van a dar cuenta” de su inocencia cuando se lleve adelante el juicio.

“Fue una injusticia”, aseguró Facundo Sampayo, tras recuperar la libertad este viernes, luego de estar detenido algo más de una semana por una denuncia en su contra por violencia de género, y sostuvo que “es evidente que esto se trata de una persecución”.

“Mi familia, mis amigos, la sociedad entera y mis compañeros municipales se van a dar cuenta de mi inocencia cuando el juicio se lleve a cabo”, expresó el dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia.

En ese marco, Sampayo afirmó que todas las acusaciones en su contra son “calumniosas e injuriosas”, y aseguró: “Yo nunca he golpeado a una mujer, nunca he golpeado a esta persona, nunca he abusado de esta persona, nunca he participado del relato que ella ofreció en sus redes sociales, a su familia y a la justicia”.

“Desmiento categóricamente estar involucrado, Dios y mi conciencia saben que es así, y la Justicia lo va a determinar”, insistió.

“Los Sampayo venimos muy atacados”

Además, Sampayo dijo desconocer “desde qué lugar proviene esta situación”, y manifestó: “Los Sampayo venimos desde hace un tiempo muy atacados por el sistema político, que es perverso, y cierta parte de la Justicia Federal, cuando hace poco el Fiscal Federal declara a Jacinto Sampayo como una persona peligrosa nos vulneró a todos, a mí, a los empleados municipales; esto ameritó una reacción social que considero yo me afectó, hoy es más fácil creer que si un fiscal dice que Jacinto Sampayo es peligroso, su hijo también lo es”.

“Esta denuncia va en contra de la verdad, va en contra de mis principios, soy una de las personas que más ha apoyado la lucha de la mujer en todas sus facetas, en cuestiones salariales hasta conquistas que han tenido por los abusos por la cuestión de género”, expresó.

Por último, reiteró: “Yo soy inocente, pero quiero que sepa la sociedad que hay sectores que quieren que Sampayo deje de ser el líder de los trabajadores municipales, que quieren que los trabajadores sean los rehenes de los patrones de turno, que quieren que el Sindicato de Trabajadores Municipales, uno de los más fuertes, nobles y leales, deje de tener este poder porque no le sirve al poder político”.

“Quiero solidarizarme con la mujer golpeada, con la mujer que realmente sufre violencia de género y está siendo abusada, a mí me conocen por pelear para dignificar a una mujer, a una mamá, a una hija, a una abuela, no me conocen por otra cosa, tanto a mí como a mi padre, es evidente que esto se trata de una persecución”, finalizó.