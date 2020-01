Federal A For Ever ganó en casa y continúa como único líder

Por la 16ª fecha del Federal A, For Ever derrotó 2 a 1 a Douglas Haig de Pergamino en el “Juan Alberto García”. Rivero le regaló un penal al “negro” que Milton Zárate cambió por gol y tras la igualdad de Pablo Mazza, Nicolás Torres le dio el triunfo a los chaqueños que se mantienen firmes en lo más alto de la zona.

Primer tiempo de arranque dinámico en el cuál For Ever buscó hacerse del balón bajo la conducción de Zárate pero la presión constante del equipo de Pergamino le complicó en las salidas. Los primeros avances mostraron llegaron por parte de Mazza y Villar que se hizo cargo del juego en la visita pero la más clara del partido la tuvo el “albinegro”.

Ruano apareció por derecha y mandó el centro bajo para que Cáceres con el recurso del taco para anticiparse al arquero Henricot y al defensor Flores, estrelle el balón arriba en el poste izquierdo.

Pasado el cuarto de hora se vio lo mejor de For Ever con juego asociado y buenos avances por las bandas en la cual por el sector derecho lo tuvo a Ferreryra como el jugador más gravitante y las ocasiones de gol para el equipo de Acosta que de no ser por la gran actuación del arquero Henricot se hubiera llevado algo al descanso.

Rápidamente en el complemento For Ever se puso en ventaja por un penal insólito que Rivero le regaló a los chaqueños cuando acusó que Flores lo tomó a Ruano dentro del área. Poco le importó a Milton Zárate que lo cambió por gol y el partido 1 a 0.

Douglas Haig cayó en un nerviosismo que le quitó la claridad de juego y las imprecisiones favorecieron al local que igual tuvo un descuido en el área donde no lo tomaron a Pablo Mazza que se filtró para sacar un remate que venció a Canuto y el juego 1 a 1 en veinte minutos.

Los cambios le dieron rédito a Acosta. Triverio y Ada que de arranque entre los dos congeniaron para un avance donde el volante de For Ever exigió al arquero Henricot. Justamente Ada luchó una pelota para ganar un tiro de esquina que derivó en el segundo grito del “albinegro”.

Zárate la mandó al área, una serie de rebotes y Nicolás Torres más atento que todos definió fuerte abajo para el 2 a 1. Luego de la ventaja el local descanso el juego con la tenencia del balón y buenas llegadas de Gastón Ada.

En el final, para un sufrido For Ever, apareció Gastón Canuto para taparle un remate dentro del área chica a quema ropa de Villar. No fue el gran partido del “negro” a pesar de tener intervalos de superioridad sobre su rival y se mantiene en lo más alto de la zona en la reanudación del torneo.

Marcos Daniel Acosta

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner (43PT Humberto Vega), Nicolás Torres y Jonathan Medina; Juan M. Ferreyra (23ST Gaspar Triverio), Oscar Gómez, Milton Zárate e Ignacio Ruano; Diego Magno (24ST Gastón Ada) y Julio Cáceres. DT: Norberto Acosta.

DOUGLAS HAIG (1): Fabricio Henricot; Rodrigo Chaves, Martín Pucheta, Braian Flores (29ST Nicolás Henry) y César More; Luis Solís; Pablo Mazza, Esteban López, Ricardo Villar y Franco Coronel (34ST Robertino Seratto); Alcides Miranda Moreira. DT: Sergio Arias.

Goles: 5ST Milton Zárate, de penal (FE). 21ST Pablo Mazza (DH). 32ST Nicolás Torres (FE).

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero). Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Emiliano Silva (La Rioja). Estadio: Juan A. García, de For Ever.