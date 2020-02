For Ever perdió en Corrientes

En un primer tiempo chato y en una segunda mitad realmente muy pareja, For Ever se fue enamorando del empate y cedió protagonismo a un Boca Unidos que con poco se llevó mucho premio. El desequilibrio de Antonio Medina y la efectividad de Reynaga hizo que los correntinos se queden con los tres puntos ante un For Ever alternativo que piensa en el compromiso del martes por Copa Argentina ante Sarmiento.

En una primera mitad donde el “Negro” sorprendió a todos porque cambió a la mayoría de sus jugadores habitualmente titulares, el conjunto de Acosta lo fue a buscar, monopolizó bien la pelota y logró ser dueño de la mitad de cancha durante la mayor parte del tiempo, pero careció de profundidad para generarle peligro a Carranza.

La lesión de Triverio hizo que Ferreyra tenga que ingresar, pero el esquema de la visita no se modificó y tampoco tuvo frescura durante esos últimos minutos de la primera mitad.

Lo de Boca Unidos intentó ser más práctico, pero se hizo anunciado buscando a Antonio Medina y no tuvo sorpresa. El equipo de Marini estuvo firme en mitad de cancha y no pudo desequilibrar. En una paridad muy grande se fueron al descanso igualando sin abrir el marcador.

En el complemento For Ever tuvo sus ocasiones con Ferreyra y Romero, pero se fue quedando y conformando con el punto que estaba consiguiendo en tierras correntinas. Así, de a poco y sin muchas ideas, el conjunto correntino fue creciendo.

El partido continuaba siendo parejo y no se rompía hasta que apareció Antonio Medina que con una claridad conceptual de otro partido, enganchó hacía al medio y tocó suave hacía el caño derecho de Canuto para poner el 1 a 0.

For Ever lo fue a buscar sin ideas y dejó muchos espacios en el fondo, apareció Reynaga tras un buen desborde de Migone y empujó para el 2 a 0 final. For Ever permanece en la punta, pero quedará libre en la próxima fecha y puede perder su lugar de privilegio en la zona Norte.

Alan Radzanowicz

BOCA UNIDOS (2): Jorge Carranza; Rolando Ricardone, Fernando Allocco y Leonardo Baroni; Matías Espíndola, Martín Ojeda (28ST Renzo Reynaga), Diego Sánchez Paredes y Rodrigo Migone; Martín Fabro (43st Ariel Morales) y Gabriel Morales; Antonio Medina. DT: Claudio Marini.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Humberto Vega, Marcos Fissore, Claudio Verino, Jonathan Medina; Gaspar Triverio (38PT Juan Manuel Ferreyra), Maximiliano Rodríguez, Lucas Mellado, Guido Rancéz; Matías Romero (25ST Julio César Cáceres) y Gastón Ada (25ST Diego Magno). DT: Norberto Acosta.

Goles: 42ST Antonio Medina (BU), 48ST Renzo Reynaga (BU).

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) – Leila Argañaraz (Tucumán). Estadio: Leoncio Benítez, de Boca Unidos.