Profesionales médicos expusieron la “grave situación” por la que atraviesa el hospital, y reclaman una intervención urgente.

El conjunto de profesionales médicos del hospital Perrando se concentraron este viernes por la mañana para exponer el estado de gravedad en que se encuentra el nosocomio, fundamentalmente por “la falta de atención, medicamentos e insumos”, y plantearon la necesidad de que intervenga el Gobierno nacional para resolver la situación.

“Tocamos fondo”, expresaron en una rueda de prensa, y relataron: “Estamos tratando de hacerle RCP a nuestro amado Perrando, al que básicamente han saqueado. Por ejemplo, hace más de diez días que están suspendidas todas las cirugías en el hospital, hasta las oncológicas, porque no hay insumos, no hay anestésicos, no hay monitores”.

En ese marco, apuntaron que “desde hace un mes las mujeres están teniendo 12 horas de parto sin un ventilador”, y agregaron: “No hay antibióticos. No hay para hacer radiografías. La guardia de Emergencia no tiene insumos. En Neonatología se van a quemar los aparatos por falta de ventilación. No hay aire acondicionado”.

Básicamente han saqueado nuestro hospital

“Y ni que hablar que es inhumano trabajar en las condiciones que lo hacemos. Los médicos hacemos malabares, y mientras tanto nuestros políticos solo se preocupan por dar pan dulce y ananá fizz. Básicamente han saqueado nuestro hospital”, manifestaron.

Además, hace un par de días renunció José Bolaño como director del hospital, algo que agrava la situación.

“El Perrando agoniza y a nadie le importa”

A modo de conclusión, los médicos sostuvieron que “el Perrando agoniza y a nadie le importa. La gente se está muriendo, y a nadie le importa”.

Por otro lado, solicitaron “la intervención del Ministerio de Salud Nacional ya que el Hospital Perrando es el único en su categoría y atiende a toda la región y países vecinos”.

“Hoy en día carece de todos los recursos materiales, ya que no hay personal suficiente, nada de medicamentos básicos, mucho menos para otras patologías graves”, afirmaron.

Además, expresaron que “el hospital Perrando está en ruinas y es el único de alta complejidad”, al tiempo que indicaron que “el personal trabaja recargado y con sueldos precarizados o becas en negro, siendo que pertenece al Estado”.

“La gente se muere por falta de atención y de medicamentos. No funcionan los aires, no hay ventiladores, nuestras temperaturas de verano son altas, los ascensores, quirófanos, equipos de alta complejidad y ambulancias tampoco funcionan”, finalizaron.