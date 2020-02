Federal A For Ever ganó en su casa y ya está segundo

Por la 19ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”, For Ever superó a Crucero del Norte por 3 a 2. En un partido chato y parejo, el “negro” logró conservar el invicto de local y se colocó en segunda posición. Cáceres fue determinante para un nuevo triunfo de los dirigidos por Acosta que se encaminan a la clasificación al hexagonal final.

La primera mitad fue pareja, con un Crucero que intentó ser protagonista, manejando bien la pelota de mitad de cancha para adelante, con la velocidad de De Souza y con la aparición de Vallejos buscó hacerse dueño del juego. De hecho, tuvo algunas aproximaciones que no llevaron mayor peligro a Canuto.

El conjunto de Acosta buscó la velocidad de Magno y Ferreyra como argumentos más importantes para generar situaciones de gol contra el arco de Argüello. El gol de Cáceres llegó tras un pelotazo largo de Torres que encontró a Magno, que enganchó y metió un centro estupendo para un cabezazo muy violento de Cáceres para marcar la única diferencia de la primera parte.

Allí se quedó Crucero, For Ever no tuvo ocasiones para aumentar la ventaja y Crucero careció de profundidad. Así se fueron al descanso, con triunfo parcial del local y con la ilusión de acercarse a Güemes que marcha puntero. Y la visita se quedó con uno menos por la roja a Fassino, que golpeó a Zárate sin pelota delante del árbitro.

En el amanecer de la segunda mitad se dio el empate de Crucero, mala salida de Canuto, Rodríguez la bajó y Acosta empató el juego.

A partir de allí le costó elaborar juego a For Ever, no encontraba los caminos y la visita se agrandó, pero un largo pase de Zárate para Magno que fabricó el penal, para que el mismo Zárate lo cambie por gol y vuelva la tranquilidad al “Gigante”. El partido seguía sin crecer, cayó en un bache y apareció el goleador de nuevo, Cáceres tras un remate que atajó Argüello, volvió a empujar y decretar el 3 a 1.

For Ever no necesitaba ni tener mucho la pelota, ni llegar muchas veces, con sus delanteros que se autoabastecen y logran generarse las oportunidades. Pero el cierre del partido se llenó de incertidumbre, porque Acosta volvió a ganar de arriba y descontó para la visita a 8 minutos del final. El pitido final de Bejas le devolvió la paz al hincha del “negro”, que sin generar mucho en ofensiva y con delanteros a los que se le caen goles de los bolsillos ganó un partido muy bravo y es único escolta.

Alan Radzanowicz

FOR EVER (3): Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres y Carlos Besga; Juan Manuel Ferreyra, Oscar Gómez, Milton Zárate (30ST Maximiliano Rodríguez) e Ignacio Ruano (29ST Gastón Ada); Diego Magno y Julio Cáceres (36ST Matías Romero). DT: Norberto Acosta.

CRUCERO (2): Marcos Argüello; Alejandro Pérez, Rodrigo Acosta, Richard Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Francisco De Souza (39ST Maximiliano Perussato), Nicolás Fassino, Pablo Motta e Iván Molinas (47ST Mauro Gómez de Olivera); Axel Vallejos y Álvaro Klussener. DT: Carlos Marczuk.

Goles: 19PT Julio Cáceres (FE). 4ST Rodrigo Acosta (CN). 22ST Milton Zárate (FE). 30ST Julio Cáceres (FE). 37ST Rodrigo Acosta (CN).

Incidencia: 45PT Expulsado Nicolás Fassino (CN).

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán). Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Matías Coria (Cañada de Gómez). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.