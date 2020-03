Leche robada: Juzgado de Garantías cuestiona la labor fiscal

Un relevamiento del Juzgado de Garantías número 3 de la ciudad de Resistencia advierte sobre la investigación de la causa “Leche Robada” diversas falencias que tuvo el Equipo Fiscal Especial formado por los doctores Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero.

El informe registrado el 14 de febrero de este año, que lleva la firma de la titular de ese juzgado Dra. Rosalía Beatriz Zózzoli, destaca que “existían elementos suficientes para investigar el accionar del titular a cargo del ministerio de Salud Pública y otros que se desempeñaron en aquel ámbito”, pero esa investigación no se realizó. La jueza destacó el Informe Adicional N° 13/19 realizado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, al que evaluó como “una amplia tarea concretada” en relación a la causa “Leche Robada”, pero sin embargo ese informe del organismo de contralor “no fue agregado a la investigación”.

En el documento que consta en el expediente N° 39.280/2019-1, la magistrada refirió estar “sumamente sorprendida” porque se le dio intervención para llevar adelante la investigación jurisdiccional en contra del ex Ministro de Salud Dr. Luís Zapico y otros, cuando restaban sólo 28 días hábiles para que este finalice su gestión. Más allá del poco tiempo con el que ha contado para revisar los veintitrés (23) cuerpos del legajo de investigación, la jueza Zózzoli encontró varios elementos inconsistentes dentro de la investigación de la causa “Leche Robada”.

LOS PUNTOS FLOJOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS FISCALES EN LA CAUSA “LECHE ROBADA” SEGÚN EL JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 3

– Para los fiscales no existieron nuevas pruebas por producir. “No existieron a criterio de este equipo fiscal especial nuevas medidas probatorias a producirse”, afirma en su informe la jueza de Garantías n° 3. Lo que evidencia la negativa de los fiscales citados a buscar nuevas pruebas y refleja tal vez una poca predisposición a buscar la verdad.

-Pruebas que nada tenían que ver con la causa y que despistan el fondo de la investigación. “Adviértase, que en el punto VIII de la requisitoria fiscal, obran incontables pruebas, las que en su gran mayoría, en nada se relacionan con el hecho que motiva la investigación jurisdiccional”, resalta Zózzoli al afirmar que “con ello quiero señalar que no he recibido las actuaciones de conformidad a las exigencias de la ley procesal”, que indica en el artículo 350 que el desarrollo de la investigación debe conducir a las “diligencias útiles para la averiguación de la verdad”.

– Negativa de los fiscales de investigar al ex Ministro de Salud Dr. Luís Zapico. Advirtió Zózzoli, que desde los inicios de la causa “existían elementos suficientes para investigar el accionar del titular a cargo del ministerio de Salud Pública y otros que se desempeñaron en aquel ámbito”. Sostuvo, que de haber sido otra la actuación del Equipo Fiscal Especial, la tarea realizada por el Juzgado de Garantías Nº 3 “podría haber resultado oficiosa para determinar si la conducta de Zapico podría encuadrar o no en una o más normas penales”.

– Pruebas claves que no se tuvieron en cuenta. La magistrada valoró el trabajo de investigación realizado por el Tribunal de Cuentas a través del fiscal a cargo de las cuentas del Ministerio de Salud Pública, Raúl Jhon París. “El informe adicional N° 13/19 y los dos últimos cuerpos (N° 7 y 8) del expediente 401241018-29866-E, ambos del Tribunal de Cuentas de la provincia, es el resultado de la amplia tarea concretada”, estimó. Pero para sorpresa de dicho juzgado, los últimos dos cuerpos del legajo del Tribunal de Cuentas no se encontraban agregados a la investigación del Equipo Fiscal Especial. ¿Qué dice el informe del Tribunal de Cuentas? Que en el posible faltante de aproximadamente 261.951 kilogramos de leche “Purísima” hay fuertes irregularidades en el accionar del ex ministro de Salud Luis Zapico, de la Subsecretaria de Coordinación y Gestión de Salud durante la gestión de Zapico, Gabriela Yoloff; y de las autoridades a cargo de Fiduciaria del Norte S.A.

-Sergio Saidman dio un testimonio falso y los fiscales no hicieron nada. Observó la jueza Zózzoli, que Saidman en su declaración ante el Equipo Fiscal manifestó que con posterioridad al año 2017 no concretó operación de venta con el Ministerio de Salud Pública ni con Fiduciaria del Norte S.A. Sin embargo, al día siguiente de su declaración, Saidman acompañó documental referida al Concurso Público Nº 01/18, en el que fue único oferente. Los fiscales no hicieron notar esta contradicción.

– Los remitos truchos de la firma Cheek S.A. El titular de esta empresa, Sergio Saidman, entregó al Ministerio de Salud Pública quince (15) remitos que acreditarían la entrega de los 279.339 kilogramos de leche fortificada “Purísima”. La Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), determinó que los remitos presentados por el proveedor “no cumplen con lo estipulado por el anexo V de la Resolución General Nº 1.415, punto C) 2, 3, 4”. Los fiscales no observaron ese detalle.

– Contradicciones respecto del lugar de entrega de la leche. En relación al lugar de entrega de la leche “Purísima”, la jueza advirtió que los comprobantes confeccionados por Cheek S.A. contienen la leyenda “Ministerio de Salud Pública”. Pero según documental de Fiduciaria del Norte S.A., el lugar acordado para la entrega de la leche era el depósito sito en la Ruta 11 Km 1.003, propiedad del operador logístico Correo Argentino S.A. Zózzoli sostuvo que entre las afirmaciones de Sergio Saidman y las del encargado de depósito de la firma Cheek S.A. Claudio Saucedo “existen cuestiones que podrían ser analizadas, salvo mejor criterio, por el Equipo Fiscal Especial”. Los fiscales no observaron esa contradicción.

-Flojo desempeño de la Subsecretaría de Coordinación. Zózzoli subraya las inconsistencias en el desempeño de los funcionarios y empleados públicos de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión del Ministerio de Salud Pública que estaba a cargo de Gabriela Yoloff, y en particular, de quienes actuaban en la Dirección de Programación y Gestión de Insumos Médicos a cargo de Marcela Mansilla. ¿Cuáles fueron esas inconsistencias? “desconocimiento de disposiciones ministeriales vigentes, roles y funciones no definidas, deficiencias en el proceso de recepción y distribución de la leche, sumado a defectos en el sistema informático (Sistema de Gestión de Farmacia) utilizado para el control de stock, problemas en la logística de la empresa Correo Argentino S. A., comprobantes con aclaraciones realizadas por los efectores destinatarios, aspectos referidos a seguridad e higiene de los depósitos”, enumera la jueza tras revisar las funciones y misiones de los agentes de cada área.

– La Subsecretaria Gabriela Yoloff fue citada a declarar como imputada, no asistió y no pasó nada. La titular del Juzgado de Garantías Nº 3 destacó la existencia de un decreto de citación para declarar como imputada a Gabriela Yoloff, actual pareja de Luis Zapico, a quien se cursó notificación el día 28 de noviembre del 2018. La Subsecretaria no asistió al llamado de los fiscales y tampoco se levantó el decreto de citación y los fiscales no explicaron por qué no insistieron en la citación, y por qué no la intimaron para que se presente a declarar.

El testimonio de Yoloff es de suma relevancia en la causa porque, según lo determina el informe del Juzgado de Garantías N° 3 “es de destacar la necesaria participación de la Comisión Asesora de la Preadjudicación de Programas especiales en este tipo de operaciones”. Yoloff era la titular de esa comisión asesora.

– El depósito para guardar la leche no cumplía las normas de seguridad pero su licitación privada fue aprobada por funcionarios de alto rango. La jueza remarcó que la Licitación Privada N° 2767/18 para la locación del depósito sito en Ruta 16 Km 22.5 destinado al resguardo de la leche en polvo fortificada, fue avalada por funcionarios de alta jerarquía: los integrantes de la Comisión Asesora de Preadjudicación Gabriela Yoloff; Cristian Obregón, ex subsecretario de Salud; Abel Adelqui Peña, Director de Administración, y el ex Ministro de Salud Luis Zapico, según reza la Resolución N° 1740/18 fechada el día 18 de junio del 2018. Advirtió Zózzoli, que en fecha 11 de Junio de 2018 la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud solicitó informe técnico respecto de la seguridad del depósito mencionado.

Finalmente, la magistrada expresó que “este Juzgado de Garantías ha realizado una tarea amplia, exhaustiva, en tiempo reducido, empleando todo el esfuerzo posible para dar claridad a situaciones que fueron surgiendo del estudio pormenorizado de la causa, con el único objetivo de colaborar con la tarea cumplida por el Equipo Fiscal Especial”. Respecto del hecho que causó indignación en el pueblo chaqueño, refirió: “hasta el día de la fecha, este Poder Judicial no ha logrado dilucidar en su totalidad, manteniendo así una deuda con la sociedad que exige justicia, a partir de la intervención de los operadores judiciales”.

Por Roberto Espinoza

Lic en Periodismo