Desmienten el audio de un supuesto paciente del Perrando que confirma un caso de coronavirus

En las últimas horas, un supuesto paciente del Hospital Perrando viralizó un audio de Whasapp en el que afirma haber sido testigo de “la falta de prevención” y “pacientes con dengue en los pasillos” del nosocomio. Además, cuenta que su médico le confirmó un caso de coronavirus en Resistencia.

En este contexto, la directora de Epidemiología María Elisa Flores, quien estaba al tanto del audio difundido, aseguró a este medio que “no es real” la situación que allí describe.

Así mismo, confirmó que en las últimas horas “fue dada de alta una mujer que se encontraba internada en la sala de aislamiento por dengue”. Éste sería el único caso que el hospital estaba tratando, aunque “hay uno en el Sanatorio Güemes y otro en el interior”.

A través de un comunicado, la cartera sanitaria asegura que “de detectarse algún caso positivo de esta enfermedad, se informará inmediatamente”. En este sentido, “insiste que tanto el hospital de referencia como otros centros de salud, cuentan con los protocolos necesarios en el caso de que algún/a paciente requiera internación por esta enfermedad en particular”.

El audio

El audio inicia con una introducción a modo advertencia: ”Es algo que está pasando. Obviamente no todo el mundo lo sabe ni lo va a saber”.

Luego, continúa con la descripción de lo que pasó cuando fue al nosocomio por atención médica durante la noche: “Estuve en el Hospital Perrando anoche y me encontré con gente en los pasillos con dengue, sin camillas, la gente llorando, mosquitos por todos lados (…) ¿Cómo puede ser que tenga personas con dengue acá al lado mío y que no tengamos ningún tipo de prevención para ellos ni para nosotros? Obviamente no supieron qué decir. Yo fui el único que alzó la voz en ese sentido (…) Si tienen dengue tienen que estar aislados para que no les pique el mosquito a ustedes y no nos contagien a nosotros. Esto podría empeorar las cosas (…) La gente que lo tenía era muy entendible a lo que les estaba diciendo, quienes reaccionaban de manera diferente eran los del hospital”.

Al final del audio, cuenta su primera experiencia al ser atendido: “Cuando entro al consultorio, el médico tenía puesto barbijo, alcohol en gel y un trapo con el que limpiaba la mesa cada tres segundos -sonríe-. Esto me llamó mucho la atención”. Entonces, comenzó con las preguntas: “¿Por qué había tanta negligencia con respecto a la gente que tenía dengue?, que estaba ahí a fuera y estaba lleno de mosquitos, ni siquiera fumigan el hospital. Me dice -el médico- ´la verdad que si, no fumigan nada. Flaco preocupate por el coronavirus que tengo acá. Tengo un paciente y nadie sabe nada. Hay un paciente con coronavirus en el Perrando´.

Ante la supuesta revelación del profesional, el joven le advirtió que viralizaría la “noticia”.