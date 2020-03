For Ever empató en Concepción y volvió a sumar de visitante

Por la continuidad de la 22° fecha de la zona Norte del Federal A, For Ever y Gimnasia de Entre Ríos igualaron sin abrir el marcador. El conjunto de Acosta sumó un punto de visitante y dejó atrás una serie de derrotas fuera de su casa.

Un partido que For Ever lo fue resolviendo de menor a mayor. El primer tiempo le costó al equipo de Acosta no solo en la generación de juego si no también en el orden de las líneas. Gimnasia por su parte administraba mejor el balón y tenía las líneas muy juntas lo cual le permitió hacer pequeñas sociedades para llegar al arco de Canuto.

Los avisos del “negro” fueron remates aislados de media distancia sin demasiada preocupación para el arquero De León. Canuto siempre resolvió bien los avances del “lobo” entrerriano que tampoco tuvo tanta claridad en las llegas, por eso el primer tiempo culminó sin goles.

Para el complemento For Ever usó mejor las bandas y cambió la actitud del equipo para afrontar la segunda mitad. Igual brindó algunos espacios que de no ser por Vega, Gimnasia hubiera abierto el marcador a favor.

El partido se hizo de ida y vuelta, el elenco chaqueño estuvo más respondón y tuvo sus ocasiones. Los locales teniendo sus urgencias y con buenas respuestas desde el banco de suplentes llevó peligro chocando siempre con un seguro Canuto.

Ya en el final con algo más de entrega que de juego, For Ever lo apuró con ganas de llevarse algo más pero se conformó con la repartición de puntos lo cuál le permite cortar una racha negativa en condición de visitante y volver a sumar fuera de su casa.

Marcos Daniel Acosta

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Humberto Vega, Marcos Fissore, Nicolás Torres (29ST Claudio Verino) y Jonathan Medina; Juan M. Ferreyra, Oscar Gómez, Maximiliano Rodríguez e Ignacio Ruano (19ST Gastón Ada); Diego Magno y Julio Cáceres (38ST Matías Romero). DT: Norberto Acosta.

GIMNASIA (0): Lucas De León; Leonel López, Matías Bernay, Juan Gómez y Agustín Griego; Enzo Oviedo, Pablo Vercellino, Luciano Leguizamón y Maximiliano Badell (19ST Kevin Retamar); Matías Fonseca (31ST Nicolás Musico) y Diego Jara (39ST Luis Sotto). DT: Hilario Bravi.

Árbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo). Asistentes: Mariano González y Enzo Silvestre (ambos de Santa Fe). Cancha: Gimnasia.

Fuente entretiempo