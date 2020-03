La paciente 130 advirtió a los jóvenes sobre el coronavirus

“Hola a todos, mi nombre es Marisol San Román, tengo 25 años y me diagnosticaron Covid-19 positivo, es decir tengo coronavirus”, y continúa “es mentira que ser joven te hace inmune o hace que no te lo agarres, el diagnóstico este me lo acaban de dar hace un día. Acabo de llegar de la ciudad de Madrid, dónde me encuentro haciendo una maestría, mi universidad cerró así que todos nos tuvimos que volver a casa”.

Luego cuenta su experiencia, tras desestimar la gravedad del coronavirus para los jóvenes:”No tenía ningún síntoma. El martes pasado estaba con mis amigos cenando y tomando algo muy felices, sabíamos que había 2 mil casos y no prestamos atención, no nos alarmamos y no tomamos las medidas necesarias cuando lo podíamos hacer. Seguíamos yendo a la peluquería, yendo la universidad aunque se podían tomar clases online, aunque había tres casos positivos en la universidad. Nos juntábamos y salíamos hasta que cerraban las discotecas y no nos éramos conscientes de que el virus los estábamos propagando nosotros”, contó la joven de 25 años.

“De esa manera es como se llegó a lo que está pasando en Europa, y va a pasar en Argentina si no hacemos algo nosotros”, manifiesta con mucho énfasis Marisol.

“Viaje el miércoles de la semana pasada, el martes (antes de volver) había salido con mis amigos. No tenía síntomas, y el viernes estando en cuarentena obligatoria tuve un pico de fiebre, llamé a los números de emergencias que aparecen en todos lados y apenas me vieron activaron un protocolo” y narra “a mi me acababa de llegar un mail diciendo que había un coronavirus positivo en mi aula con el que había tenido contacto. También me entero que el martes una amiga con la que estuve cenando por algo tan simple como es ir al baño y usar su lápiz labial, algo que hacemos todas las chicas, ella estaba contagiada de coronavirus y no lo sabía”, detalla Marisol.

Tratando de que tomemos conciencia de la gravedad del coronvirus sostiene: “Algo que nos parecía que no nos iba a pasar porque era una enfermedad de gente grande, nos pasó”.

Para finalizar hace un llamado de atención a toda la población de la Argentina:

“Hoy les hablo para decirles que es momento de que trabajemos todos juntos para frenar la curva. Si trabajamos todos juntos y nos quedamos en nuestra casa, respetamos el aislamiento podemos hacer algo para combartirlo.

Hoy en día estoy internada después de que se activo ese protocolo porque tuve un pequeño pico de fiebre y tuve mucho dolor de garganta. Acabo de recibir hace un día el resultado de que tengo coronavirus y soy la paciente 130.

Hasta ahora recibí como tratamiento paracetamol, agua y ansiolíticos, me revisan mucho la respiración y me toman la temperatura. Me mantienen mucho tiempo en observación, sigo en un hospital y hace un rato tuve mi primer problema respiratorio, me ahogué y me tuvieron que dar una inyección.

Así que chicos es mentira que somos inmunes, es más son todavía más responsables porque imagínense cargar con el hecho de que pueden enfermar a sus papas o matar a sus abuelos por no cuidarse y no respetar la cuarentena obligatoria.

Se que lo toman como un chiste, de hecho a mi me cargaban en la universidad cuando empecé a tomar medidas, pero hay que tomar las medidas necesarias como lavarse las manos, ponerse alcohol y usar barbijo”, concluye Marisol con un mensaje claro pero de fuerte impacto.