Magda Ayala: “No me sorprende que la UCR utilice esta situación de emergencia para hacer política”

En el marco de la pandemia por Covid–19 a nivel nacional, la intendente de Barranqueras, Magda Ayala, salió al cruce y en defensa del Gobernador Jorge Capitanich, ante cuestionamientos por parte de la UCR. “Primeramente no me sorprende que la UCR utilice esta situación de emergencia que vivimos para hacer política, pero lo que me llama poderosamente la atención es la actitud de algunos colegas, sabiendo que gracias a Dios tenemos un Gobernador que en situaciones como estas y muchas otras tiene contacto permanente y sin intermediarios con todos y cada uno de nosotros, seamos o no de su misma ideología política. Me parece que en vez de criticar podrían sumarse a ayudar a algunos municipios que tanta falta nos hace; y es por ello que doy la razón al vecino cuando dicen que dónde están los diputados que no los vemos a ninguno, pero a la hora de querer renovar sus bancas vuelven a aparecer “, dijo la mandataria.

En esta línea, expresó que “el Gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, y nuestro Secretario de municipios, Rodrigo Ocampo, y cuando digo nuestro, digo de los 69 municipios de la provincia del Chaco, trabajan todos los días y mas aún en la situación crítica que se está viviendo por la pandemia del Covid-19 y el Dengue para prevenir o mitigar los daños que estos causen, como así también tomando las medidas necesarias para ayudar a los sectores mas vulnerables de nuestro Chaco”.

Recordó, además, que “lo que no podemos olvidar es el daño estructural que hizo el Gobierno nacional anterior a todos los municipios, y eso si en complicidad con la UCR”, remarcando que “me digan algunos de los municipios si recibieron obras, ayudas financieras, o acompañamiento entre los años 2015-2019 donde también eliminó el Fondo Solidario y así muchos de los municipios se tuvieron que endeudar y adherir al Pacto Fiscal haciendo de esa manera retroceder la economía, producción y empleo”.

“Pido simplemente un poquito de humildad y solidaridad en estos momentos y nuevamente los invito a trabajar juntos para todos, por que para ello nos eligieron los ciudadanos; agradezco infinitamente a nuestros queridos comerciantes. nuestra familia municipal, nuestra familia del transporte, nuestra gran familia de la salud, nuestra familia de la educación y a todos aquellos vecinos que día a día trabajan para poner a nuestro Chaco y municipios de pie”, finalizó la intendente.