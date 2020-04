El correntino que asesora al Presidente anuncia un pico de Covid-19 y más cuarentena

Luis Alberto Camera es un médico correntino que integra el comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández. Asegura que nadie puede saber con precisión cuando se acabará la cuarentena, pero considera que en los grandes aglomerados debe mantenerse de manera estricta, al menos hasta julio y anticipa que se espera un pico de casos para los próximos 15 o 20 días.

“Las restricciones deberían seguir hasta el mes de julio, como mínimo, porque aunque hayamos achatado la curva, se viene un brote, que no será como en otros países, aunque coincidirá con el invierno. Es decir, habrá una coexistencia entre los virus invernales y el coronavirus. Tendremos un invierno complicado. Si la gente usa barbijos y guarda distancia, no debería haber tanta circulación de virus invernales, pero el coronavirus seguirá presente”, explicó a ellitoral.com.ar el médico nacido en Santa Lucia.

“Hay dos hipótesis, la de los que creen que el coronavirus vino para quedarse y los que entendemos que se puede ir, porque ya hubo dos infecciones por un virus relativamente parecido al coronavirus, de la misma familia, que desaparecieron y que eran muy mortales: el Mers y el Sars, esos se fueron. No podemos saber aún por qué vienen y por qué se van, pero de repente un día el virus mutó y dejó de ser contagioso, esa posibilidad está al alcance de la vista porque si uno ve lo que pasa en otros países, alrededor de los 80 o 90 días, da la sensación de que el virus se va”.

“En Argentina el virus entró en marzo, se está desarrollando durante abril, y en 15 o 20 días se viene el pico, van a subir los casos. Me da la sensación de que en 70, 80 o 90 días el virus se va a ir, va a mutar, va a cambiar y se va a ir. Pero puede volver, lo que se llama la segunda ola, que fue lo que pasó con la pandemia de la gripe del año 18. Nadie puede saber lo que va a pasar, habemos algunos gurúes que hacemos proyecciones pero la podemos pegar como podemos errar”, resaltó.

“Hay inmunólogos -dijo- que aseguran que el 60 por ciento de la población se infectaría, y que el 40 por ciento está espontáneamente inmunizado. Ese 60 por ciento representa a 3.000 millones de habitantes, en el país serían 20 millones de personas contagiadas. El virus no es muy mortal aunque al ser tan generalizado causa muchas muertes, pero alimento la esperanza de que el virus se vaya.”

“Hace un mes le dije al Presidente que podía ir viendo qué aspectos se levantan de la cuarentena. Pero las grandes ciudades, donde hay mucha población, tienen que seguir bajo la lupa, una buena cantidad de tiempo”, sostuvo.

“En los núcleos urbanos hay que tener especial cuidado, porque es ahí donde está el virus, el virus es como el tango y el rock and roll, le gusta la ciudad, en la ciudades grandes el virus se acantona y hay mucha transmisión de persona a persona”, señaló.

“Si hay un nuevo foco tras levantar la cuarentena -explicó- lo que sigue es una restricción muy marcada del movimiento. Si se registra un foco grande en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) será muy difícil contenerlo.”

“En las grandes ciudades hay mucho tránsito de gente, a Corrientes Capital va mucha gente del interior, que después puede llevar el virus a los pueblos por eso hay que tomar medidas, de gobernador a gobernador y de intendente a intendente”, afirmó el profesional.

“Nadie tiene la bola de cristal. Pero te digo mi opinión, hoy el que más sabe de coronavirus es el Presidente y no los médicos. Porque él logra entender lo que le pasa al país. Yo puedo saber de pacientes, de remedios, pero esta enfermedad no requiere sólo tratamientos implica una tremenda logística, organizar un sistema de atención, por ejemplo, si tengo barbijos, en el medio hay mucha gente que no trabaja y hay que darle comida y economía. Estamos en una etapa en la que los países sólo gastan. Los productos que se requieren no están en el mercado mundial. Entonces manejar esta enfermedad implica una logística, una gestión impresionante y en eso la Presidencia nos saca ventaja”, indicó.

“En ese contexto, se van a ir dando libertad donde no haya circulación viral y será provincia por provincia, intendencia por intendencia. A lo mejor dentro de dos semanas nos autorizan a salir hasta 1.000 metros” (se ríe), dijo.

“Veo muy difícil que se levanten las restricciones en los lugares de manifestación masiva, en las fiestas. Creo que por mucho tiempo hay que olvidarse de celebrar 15 años, cumpleaños y esos festejos masivos”, añadió.

“El coronavirus nos está pintando la cara. Me duele mucho como médico ver que el elemento biológico más primitivo que exista le esté ganando la guerra al elemento biológico que está en la cúspide de la pirámide, como lo es el ser humano. El virus nos tiene de rodillas. Por momentos parece que es de una inteligencia suprema. Me da vergüenza que hayamos vuelto a la cuarentena, una medida que tiene ya 3.400 años. En un libro de los Pentateucos, de los hebreos, ya había una descripción del aislamiento, ya esa gente en Israel y el Líbano, se dio cuenta de que el distanciamiento de alguien que está enfermo ayudaba a que la enfermedad no se propague”, recordó Camera.

“Afortunadamente tenemos internet porque si no, nos estaríamos suicidando en masa (ríe). Uno entra a YouTube o a la tele y se da cuenta de que este mundo todavía existe, pero fragmentado. La Argentina volvió al año 1.820, estamos llenos de aduanas internas, se cierran los pueblos, me pellizco tres o cuatro veces al día para poder entenderlo. Pero mantengo la esperanza de que pronto todo esto pasará”, concluyó.