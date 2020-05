La Justicia suspendió el endeudamiento por $800 millones en Resistencia

Este martes, la Secretaría N° 3 del Superior Tribunal de Justicia notificó de una medida cautelar que dicta la suspensión de las Resoluciones tanto de Intendencia como las de Presidencia del Concejo, donde se aprobó un crédito de $400 millones por medio de bonos o letras, para cubrir el desfasaje económico del municipio de Resistencia. De esta manera, la Justicia le dio la razón a los concejales del Bloque de la UCR.

Estas acciones responden a que en el mes de abril los concejales de la ciudad han tratado la Ordenanza 13270 que autorizaba al Ejecutivo a tomar un crédito por $400 millones, la cual fue vetada por el intendente a través de la Resolución 630/20.

Luego, el Ejecutivo municipal pretendía la toma de otro crédito por la misma cantidad de dinero que el anterior, es decir que se trataba de un empréstito de $800 millones, el cual fue aprobado sin los ocho votos necesarios para cumplir con los dos tercios, según manifestaron los ediles de la oposición. “Este veto fue aceptado por 6 concejales justicialistas, pero no cumplía con los requisitos legales para convertirse en una norma”, argumentaron los concejales de la UCR, quienes ante su desconformidad recurrieron a la Justicia.

Vale recordar que el intendente había solicitado originariamente un endeudamiento por mil millones de pesos.

Al respecto mencionaron: “Lo dijimos en su momento y lo volveremos a repetir, el veto que envío el intendente al Concejo era un disfraz, se había perdido el espíritu de la Ordenanza, nosotros nunca tratamos el endeudamiento del Municipio por 800 millones, ni por la cantidad de tiempo que pretende el Ejecutivo. Nos alegra saber que el sistema democrático nos ampara, y por ese motivo la Justicia ha dado lugar a esta medida cautelar que resuelve una suspensión de las Resoluciones”.

“Desde el día uno hemos sido una oposición responsable, estudiamos la situación, planteamos alternativas, somos realistas comprendemos que estamos dentro de una emergencia económica y financiera, pero eso no justifica que nosotros no hagamos nuestro trabajo, que actuemos según lo indica el Reglamento Interno del Concejo, la Carta Orgánica y la Constitución. El nuevo endeudamiento que se presentó requería del 2/3 de los votos afirmativos del Concejo, lo cual no sucedió, lo advertimos en ese momento y el intendente hizo caso omiso y promulgó igual el instrumento”.

“Citamos a la Dra. Grillo diciendo: El desafío y la fortaleza de un gobierno democrático, consiste en superar la emergencia sin entrar en colisión con el Sistema Constitucional y Legal, recordando que la más eficaz garantía política de un buen desempeño de las autoridades públicas es el respeto a las normas. Es decir que, no todo podemos justificarlo con que estamos en emergencia, existe un mandato superior que nos convierte en ciudadanos de un Estado democrático y republicano, que es de la división de poderes y el respeto a las leyes”.

Aclararon: “Somos coherentes, no estamos ajenos al escenario que se nos presenta hoy, somos oposición queremos acompañar la gestión, pero así no, buscaremos una salida en conjunto con el Ejecutivo si este se encuentra dispuesto, pero siempre en el marco de la legalidad y la legitimidad. Tenemos la facultad y los atributos necesarios para frenar los abusos de poder y los actos de gobiernos que se ubiquen por fuera de la razonabilidad, no lo dudamos ni lo dudaremos en ejercerlos”, cerraron los concejales de la UCR, María Teresa Celada, Carlos Salom, Carla Cantero y Dino Ortiz Melgratti.