“El barrio Toba es uno de los que más sufrió la estigmatización de los medios”, sostuvieron desde la comisión vecinal

La Comisión Vecinal del barrio Toba analiza una presentación ante el INADI por la exposición pública en medios de comunicación, de datos personales e incluso fotografías de miembros de la comunidad, diagnosticados o fallecidos con diagnóstico de COVID-19. “Tienen que trabajar mejor la forma de comunicar los datos de los pacientes y fallecidos, Duele la falta de respeto”, expresó Laura Pérez, vicepresidenta del barrio Toba.

La vicepresidenta de la comisión vecinal del barrio Toba, Laura Pérez, dialogó este martes con CIUDAD TV, y adelantó que analizan avanzar con una denuncia ante el INADI por la forma de comunicar de los medios de comunicación. “Yo no censuro que se publiquen noticias, la gente tiene que saber el estado de todos, no solo de un barrio. Lo que me preocupa es que se soltaban datos personales y fotos y es ahí mi cuestionamiento. Tienen que trabajar mejor la forma de comunicar los datos de los pacientes y fallecidos, no se respetó, se brindaron datos personales, inclusive se anexaron fotos de fallecidos. Duele la falta de respeto hacia los pacientes COVID y los fallecidos”, advirtió. “No puede ser que sólo por portar una cara indígena nos vean con un DNI de virus COVID, es muy feo”, lamentó la referente.

“Insto a todos a que no solo hagan la denuncia pública sino que radique la denuncia para que esto tenga un cambio favorable, para que no vuelva a pasar, no es nada contra nadie, ni contra un diario, es para que se respete la igualdad de condiciones porque no podemos ser el chivo expiatorio de todo”, insistió.

“Acá hay responsabilidades claras. El Estado provincial y el estado municiapl debieron accionar con la prontitud que necesitaba esta urgencia. Hoy, lamentamos muertes, casos y queremos menguar y conciliar ideas para que más vidas se puedan salvar, detectar tempranamente y podamos en conjunto unirnos”, apeló.

Dijo que como comisión vecinal no recibieron ni un sólo dato oficial de Salud Pública. “Se habla de más de 130 casos positivos y no sabemos quiénes son. Nos miramos la cara los vecinos, no es por chisme. Queremos saber porque el Estado aseguró contención sanitaria, social y en seguridad y eso no está pasando”.

Aseguró que el Toba “es uno de los barrios que más sufrió la estigmatización dentro de los medios de comunicación. Desde el paciente 1, estuvimos expuestos desde el inicio. Como referentes y comisiones vecinales ya lo habíamos comunicado al Estado. Era una situación muy grave, somos un grupo de riesgo bastante importante, muchas veces remarco que hay enfermos, pacientes con tuberculosis, neumonía, diabetes, mayores de hasta 100 años”, afirmó.

Explicó que los mismos lazos internos dentro de cada barrio significan una composición “muy unida”. “Socialmente costó mucho la cuarentena porque un padre del Chelillí puede tener a sus hijos viviendo en el Toba o en el Camalote y está muy interrelacionados los lazos intrafamiliares. Costó mucho el respeto al aislamiento social, pero es algo que le se pide constantemente al Gobierno, que tenga un canal claro y establecido con la comunidad, en donde estén comprendidos todos”.

Recalcó que en lo sanitario, la información que maneja es que se trabaja en el hisopados que se realizaron a pedido de referentes de comisiones barriales. “Se instó al gobierno para que nosotros podamos tener certezas sobre el grupo familiar, el paciente registrado y su grupo. Hay muchos que lamentablemente esconden los síntomas entonces cuesta la detección temprana. Al esconder los síntomas llegan muy graves. A mí me preocupa”, expresó.

Campaña

Por último, comentó que durante el fin de semana se recibieron “a través del cerco”, donaciones desde distintos sectores que colaboraron con campañas para ayudar a la comunidad de la populosa barriada. “Al menos tres o cuatro campañas para abordar al Gran Toba”, comentó la mujer, quien mantiene un contacto directo con “amigos” de Cultura.

“Se están pidiendo barbijos, elementos de limpieza”, indicó y mencionó que cada una de las familias también recibió un módulo alimentario, “tres bolsitas por casa y una bolsita de elementos de limpieza”.

Para colaborar, contactarse para coordinar al 3624 383293.