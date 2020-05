Secuestran 17 vehículos en operativo de tránsito para evitar la circulación del COVID-19

A través de Secretaría de Gobierno y la Subsecretaria de Transito y Seguridad Ciudadana, el Municipio continúa con los operativos de tránsito con el fin de colaborar con las medidas preventivas en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19).Este lunes por la tarde en avenida Sarmiento y colectora 9 autos y 8 motos fueron removidas el corralón por falta de documentación

El subsecretario de Tránsito Matías Breard insistió que se busca desalentar la circulación vehicular y el respete los elementos de bioseguridad correspondientes. “Vamos a continuar con lo solicitado por el Intendente de la Ciudad de Resistencia, en dónde a través de los distintos controles que se van a ir incrementando en los diferentes accesos de la ciudad, llámese también en lo que es macrocentro y microcentro, con la intención de desalentar la circulación de vehículos que no estén en situación o que no estén óptimos para circular, siendo que no tengan permiso o algún tipo de motivo por el cual encontrarse en la vía pública; también haciendo mucho hincapié en lo que hace referencia a la cantidad de ocupantes que los mismos transportan y también así los motovehículo con todas sus medidas de seguridad”.

Consejo a los vecinos

“Básicamente lo que pedimos a la comunidad es que puedan comprometerse a esta causa más que nada porque, obviamente esto no va en contra de los vecinos, si no a favor de ellos, nosotros con este tipo de medidas y operativos, buscamos prevenir la expansión o el contagio de la enfermedad que nos viene afectando a toda la comunidad y de esta manera creemos que vamos a podemos detener de alguna forma o también trabajar en ello como para que no se siga expandiendo, y entonces eso es lo que le pedimos a la comunidad, compromiso y que puedan asumir y acatar las normativas vigentes tanto decretos provinciales como resoluciones de adhesiones municipales” concluyó Breard.