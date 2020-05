Covid-19: “No hay medicamento para el virus y todo lo que se dice con curas milagrosas es falso”

Con su énfasis habitual, el doctor Daniel Pascual, codirector del Hospital Perrando, se refirió al incomprensible comportamiento de Corrientes con los profesionales de esa provincia que trabajan en el Chaco. Dijo en CIUDAD TV que no se entiende el porqué, y sobre el coronavirus sostuvo que “no tiene término medio” y que “no es fácil salir del respirador”. Consideró que “el mejor ministro de Salud es un buen Jefe de Policía”, para hacer entrar en razón a la gente, y anunció que en una semana funcionaría el Hospital Modular porque se espera la llegada de equipamiento de Nación.

Al analizar la situación planteada entre las provincias Corrientes y Chaco por la pandemia, Pascual indicó que “nosotros tenemos una plantilla de personal médico, enfermeros, kinesiólogos y otros profesionales de la salud, que desde hace mucho tiempo trabajan en el Perrando y tienen la bandera del hospital puesta”.

”Hemos sufrido muchísimo, porque en su momento hubo distintas acciones del gobierno de Corrientes, porque primero los amenazaron con cuarentena y a los que trabajan en Chaco no los dejan ejercer la medicina en Corrientes, tienen que aislarse, no pueden salir. Pusieron todas las trabas posibles. Después eso se liberó, y ahora viene esa acusación tonta por parte de un funcionario que no asume sus responsabilidades”, agregó.

Sosteniendo que, “no entendemos porqué Corrientes se ha comportado de esa manera. Entre un 30 a 35% de los profesionales son correntinos, y de una calidad profesional de excelencia. y por eso cuando ponen trabas perjudican a la salud de la provincia del Chaco. Esto viene de larga data. Se basó en que los sueldos del Chaco son mejores lo que hizo que mucha gente venga a trabajar acá en el sector público, y lo haga en Corrientes en la actividad privada”.

Recordó además que “las visitas al Hospital están prohibidas desde hace bastante tiempo, salvo excepciones de gente que está en Oncología, que también se han suspendido hace una semana. Por lo tanto, creo que ese hombre o mujer que ha venido a la ciudad, donde sí hay circulación viral y lo cual no quita que se pudo haber contagiado en Resistencia, al mencionar solo al Hospital Perrando es temerario”.

En lo que hace a la metodología de trabajo desde que comenzó con la pandemia, Pascual describió que “salimos de Guatemala y caímos en Guatepeor. Nosotros asumimos el 7 de febrero, cuando el virus solamente estaba en China, y en menos de 3 meses los norteamericanos están en 102.000 muertos, Brasil está en el segundo lugar de contagio en el mundo y la India también ahora”.

”Yo digo que esta es una pandemia que a los jóvenes los saluda afectuosamente y a los viejitos como yo nos pega unos garrotazos que nos hacen tambalear. Es un virus que no tiene término medio. O no te hace nada, el 80% de los pacientes lo tiene en forma asintomática, pero un 20% que requiere asistencia médica, y de allí un 5% termina en terapia con asistencia respiratoria mecánica. Y una vez que entrás al respirador, salir no es fácil”, admitió.

Insistió una vez más en las recomendaciones de cumplir con la seguridad biosanitaria, el uso del tapaboca o barbijo, la distancia social, quedarse en la casa y lavarse las manos frecuentemente.

“Pareciera ser que el mejor ministro de Salud es un buen Jefe de Policía, porque no hay medicamento para el virus. Todo lo que se está publicando, con curas milagrosas, es falso; porque hasta ahora, no hay una sola droga que sea eficaz para el virus”, recalcó el Dr. Daniel Pascual.

”Uno va a buscar al virus, el virus no te busca a vos; y una vez que éste entra, ahí actúa sobre todo el sistema de salud. Gracias a Dios, el Gobierno nacional y el provincial han impuesto la cuarentena, logrando enlentecer la curva de contagio y que los sistemas de salud no colapsen. Y tampoco ha colapsado el Perrando, porque al día de hoy estamos con el 50% de su capacidad instalada en lo que es Covid y – cuando se ponga en marcha el Hospital Modular – nos va a dar un margen importante para tratar a un número mayor de pacientes”, subrayó.

Finalmente, y sobre las nuevas instalaciones erigidas en la Emergencia dentro del Perrando, Pascual señaló que “lo que es la obra civil ya está construida y hasta se ha parquizado la zona. Estamos esperando que Nación mande los respiradores, los monitores y las camas, y calculo que en una semana puede ser puesto en marcha”; agregando que “lo más importante que tienen hospitales de esta complejidad son los gases médicos, que son el oxígeno, la aspiración y el aire comprimido, que es con lo que funcionan los respiradores. Y eso ya está”.

”A hoy día, 29 de mayo, todavía no es necesario, pero si aparece un brote en una población etaria de más de 60 a 65 años, como puede ser un geriátrico, nos complicaría; no sólo a nosotros, sino a todo el sistema de salud del Chaco”, advirtió.