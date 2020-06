Coronavirus. Porqué Chaco?

Todas las pandemias de la historia han quedado en el misterio en cuanto a orígenes, desarrollo y finalización, y aunque ahora disponemos de más conocimientos y tecnología, no hay razón para pensar que esta vez será diferente.

Tampoco sabemos cuáles son las causas suficientes y necesarias para que una enfermedad infecciosa se desarrolle, una vez contagiada, y aunque el descubridor del virus HIV anunció que ese virus lo era, años después tuvo que reconocer que tampoco, pues hay casos de personas con HIV que viven por décadas sin tratamiento y sin desarrollar SIDA

Pero si hay una constante en las epidemias y pandemias infecciosas de persona a persona, prefieren las grandes ciudades, y por eso el coronavirus atacó Wuhan, Milán, Madrid, Barcelona, Londres, Estocolmo, San Pablo y ahora el combo CABA-AMBA, por lo que Resistencia resulta una rareza, lo cual ha motivado sin duda el viaje de ayer del jefe de gabinete y funcionarios nacionales.

Aunque se aclaró que no se piensa en intervenir la salud pública de la provincia, es posible que se concrete una solución similar a la del 2009 cuando se trajeron expertos de OPS/OMS para dirigir el control de la epidemia de dengue, aunque con expertos o sin ellos el dengue ese año se terminó recién cuando llego el frio, así que quizás ahora las cartas también están echadas, y el virus se irá cuando se tenga que ir, por razones que no conocemos.

Infectarse o no será cuestión más bien de suerte, dijo el científico que descubrió el virus del ebola, quien poco después se contagió de coronavirus. Sabía que algún día los virus se vengarían dijo.

Que originó la epidemia en Resistencia y la expandió?, las razones esgrimidas en la conferencia de prensa, por viajeros internacionales no parecen muy sólidas, algo similar pasó en muchas ciudades de Argentina sin que el virus se expandiera.

El gran porcentaje de pobres?, tampoco parece sostenible, las capitales de las provincias vecinas tienen cifras similares y no hubo hasta ahora expansión.

Errores en el control inicial, incluyendo medidas de protección al personal de salud?, La pandemia tomo de sorpresa a todos, en todo el mundo.

Funcionarios inexpertos?, es una constante en todas las provincias subdesarrolladas, donde se cambian los funcionarios en cada cambio de gobierno, aunque sean del mismo partido, o aun cuando cambia el ministro en un mismo gobierno. Además en su planta profesional Chaco cuenta con el profesor de epidemiologia de la UNNE, con más de una década de experiencia en control e investigación. En las provincias más desarrolladas, y aun en el gobierno nacional donde los funcionarios técnicos tienen una mayor estabilidad, aunque tampoco tanta, la pandemia entró con la misma facilidad.

Cuál fue la mejor estrategia?, eso solo se podrá saber al fin de la pandemia incluyendo muertes por otras causas que recién se podrán contabilizar al fin de la pandemia, y algunas personas morirán Con coronavirus, pero no POR coronavirus.

En definitiva tampoco las medidas eran tan complicadas, cuarentena más o menos atenuada, lavado de manos y distanciamiento. Todo dependía del precio en vidas que cada gobierno estuviera dispuesto a pagar y la tolerancia de la población a las medidas.

Tampoco era tan necesario tanto consejos de expertos, al médico se le repite miles de veces en su carrera que más valen cien apendicetomías de mas que no una de menos, y ahora podría ser más valen cien cesáreas de más y no una de menos, de modo que era previsible que dijeran, mas valen cien días de cuarentena de más que no uno de menos.

La OMS advierte de no usar en forma excesiva antibióticos en pacientes con coronavirus por el riesgo de resistencia, pero si muchas veces, por las dudas, se dan antibióticos a los chicos resfriados, quien no se los daría a los pacientes con coronavirus por la misma razón?

La hipótesis de lograr inmunidad colectiva, que solo se aplicó en forma más o menos ortodoxa en Suecia, gracias a que los responsables de epidemiologia no dependen del gobierno, no parece haber sido exitosa, porque parece que el virus no deja inmunidad en algunos casos, o por corto tiempo, lo cual crea dudas adicionales a la eficacia de una posible vacuna.

Para finalizar creo lo que actuó en Resistencia fue la teoría del caos, también llamado efecto mariposa. Detalles no visibles estuvieron presentes aquí, y no en otras partes del país, y como no los conocemos no podemos actuar sobre ellos. En épocas de la epidemia de dengue de 2009 un experto nacional en la enfermedad dijo que aunque se hiciera todo lo que el aconsejaba no podía garantizar el resultado, porque las medidas reposaban sobre hipótesis que podían o no ser válidas.

Aunque todo el mundo muestra números en relación al coronavirus, la epidemiologia no es una ciencia de números, sino de razonamiento, y por eso Sherlock Holmes suele aparecer como ejemplo en los libros de epidemiologia. Era un policía que veía lo que los demás no veían, y correspondía a un personaje real, el profesor de clínica del médico que escribió las novelas.

Es lo que necesitaríamos ahora que nos mande el gobierno nacional. Un Sherlock Holmes.

En el ínterin se pueden tomar medidas visibles como lavar veredas con lejía, algo que muchas ciudades hacen, sin sustento científico alguno, del mismo modo que en las epidemias de polio se blanqueaban a la cal los troncos de los árboles, y quizás en forma inadvertida una funcionaria nacional omitió responder la pregunta de cómo se haría la coordinación con el municipio, otra de las razones esgrimidas como causa, aunque la atención medica de la población en casi todo el país está a cargo de las provincias, no de los municipios ni de la nación, y por eso las medidas de cuarentena deben consensuarse con los gobernadores,.

Por Alfredo Zurita_ datachaco