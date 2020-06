LOGRAMOS FRENAR LA VENTA DE LA CASA DE GOBIERNO

El diputado provincial Leandro Zdero manifestó junto al bloque radical su rechazo al proyecto de ley 226/20 que proponía autorizar al Poder Ejecutivo la transferencia de inmuebles entre ellos: la Casa de Gobierno de la Provincia.

Durante la sesión extraordinaria y en el uso de la palabra en el recinto, Zdero expresó: “Los bienes de uso público lo son por el uso público. No se puede vender sin la previa desafectación y sólo se desafectan por abandono y el no uso público como sucedió con el edificio del ex hospital pediátrico. Es decir, que para vender la Casa de Gobierno deberíamos tener primero una nueva construcción y una nueva sede para la administración”.

NO SE PUEDE VENDER LA HISTORIA DE LOS CHAQUEÑOS

“¿Cómo vamos a vender el edificio de la Casa de Gobierno? Es como manchar con tinta nuestra bandera y allí se escribió la historia de nuestra provincia. Se instala un modelo, acá y en el país pero no saben comprar fideos y hoy quieren administrar Vicentin; y acá, quieren vender la Casa de Gobierno… ¡hasta la cucha del perro! Nos preocupa porque parece que volvimos a los 90 donde el estado se vendía para ampliar el gasto público. – añadió Zdero.

NO VAMOS A SER CÓMPLICES

“Es cierto, como me dicen siempre, pasa que el peronismo oficialista tiene mayoría absoluta porque la gente le dio su confianza. Pero no se olviden que no hay que abusar de la confianza de la gente aunque avancen distorsionando la información todo sale a la luz y no deberían en el marco de la pandemia arrasar con todo.

Pobre chaco, la salud agoniza, estamos sumidos en la pobreza, y sigue el despilfarro en las empresas del Estado. Quieren un pueblo raquítico y un estado angurriento de poder; no pueden aprovecharse de esta situación para estas maniobras poco claras de vender la historia de nuestro Chaco. Estoy seguro que algún día se despertarán los chaqueños y van a cambiar sumisión y resignación por esperanza. No vamos a avalar semejante atropello”- concluyó Zdero.