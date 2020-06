Chapo se sumó a las críticas a “una oposición epistolar sin autoridad moral ni política”

Desde ayer distintos ministros, presidentes de organismos del estado y diputados salieron en defensa al Gobierno provincial con fuertes críticas a la oposición.

Juan Manuel Chapo, ministro de Gobierno, también emitió un comunicado en el que dijo: “No me sorprenden los niveles de agresión de una oposición acostumbrada a mandar comunicados de prensa y a trabajar muy poco, que en los últimos cuatro años trabajaron de justificadores seriales de todos los ajustes y vaciamientos del ex presidente Mauricio Macri, incluyendo la salud pública, pero que ahora, paradójicamente, pretenden dar cátedra de manejo en situaciones de pandemia. Es la misma oposición que cuando tuvo que gestionar la salud pública de nuestra provincia terminó con su ministro involucrado en escándalos de corrupción”.

“El mismo presidente del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical integra el grupo de autoridades de la Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria desde donde se proyectan y organizan las acciones a desarrollar para velar por el cuidado de la salud de los trabajadores chaqueños durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad en estos casi dos meses desde que esta comisión fue creada de escuchar una sola sugerencia de parte de Peche o algún otro legislador radical ya que nunca aparecieron. Es decir que cuando se los convoca a trabajar no asisten, prefieren la comodidad de los comunicados de prensa”, manifestó.

Finalmente expresó: “El Chaco no es la excepción en un mundo golpeado por una pandemia que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas. Me cuesta imaginar que en alguno de los países afectados existan dirigentes pensando en jugar a la política en medio de la tragedia. Les pido que cambian de actitud y entiendan que ya llegará el momento de hacer política, pero no con esto, todo tiene un límite, el dolor de la gente debe ser un límite infranqueable, no lo traspasen porque de eso no se vuelve”.