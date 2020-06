Carta de Convergencia Social al Gobernador: “Una pandemia llamada Capitanich”

La Mesa Provincial Convergencia Social-Unión Cívica Radical publicó una carta dirigida al gobernador Jorge Capitanich sobre el proyecto de Reforma Constitucional que presentó, al inicio de su gestión, en la Legislatura chaqueña.

En la misma, piden a “Dios” protección ante “la hipocresía” del mandatario chaqueño. Y lo acusan de “querer confundir a la gente, salirse de la agenda que preocupa a los Chaqueños, como lo es la pandemia que nos azota”.

En este sentido, se refirieron a una invitación “para atender las consecuencias de la pandemia”.

La Mesa Provincial Convergencia Social-Unión Cívica Radical advierte: Con 86 muertes causadas por el COVID-19, el Gobernador tiene la vista puesta en la Reforma Constitucional, nos asusta leer sus expresiones, ya que evidencia la intención de querer tapar el sol con las manos. Debe despreocuparse, sabemos los cambios que necesita la provincia, oportunamente daremos el debate, recordándole que hace exactamente 12 años y 6 meses, usted asumió su primer mandato junto a Basileff Ivanoff, repitiendo fórmula en 2011, luego llegó el turno de Domingo Peppo, en 2015, que tuvo de vice a su hermano Daniel Capitanich, todos agrupados en el Frente Chaco Merece más.

En 2007, la provincia que recibió tenía 45.000 empleados públicos, hoy supera ampliamente los 115.000, aunque es tal el desmadejo y son tantas las irregularidades que caracterizan su gobierno, que no se sabe con exactitud cuántos son, y esto a modo de ejemplo, de lo que ha sucedido en el Chaco durante sus gobiernos.

Realmente lo que está buscando es confundir a la gente, salirse de la agenda que preocupa a los Chaqueños, como lo es la pandemia que nos azota, se llevó 86 hermanos, no queremos imaginar cuántas vidas más se llevará su inoperancia y soberbia, dice que tienes las fórmulas mágicas, pero todavía desconocemos cómo saldremos adelante después de esto.

Nos hubiese gustado que nos haya convocado junto a nuestros equipos técnicos vinculados a la medicina, o a los especialistas de renombre que tiene nuestra provincia, pero usted cree que es el todopoderoso y eso no sucedió. Le recordamos que mientras confinaba a los ciudadanos, poniendo en riesgo muchas fuentes de trabajo, usted con total desparpajo encabezaba actos, como el de Margarita Belén junto a otros funcionarios.

Funcionarios que, según sus propios dichos, no están a la altura de las circunstancias y por eso se pasean por la provincia, sin que nadie sepa concretamente para qué, quizás es el premio por su buen desempeño. Sumado a ello, la irresponsable actitud de permitir las manifestaciones de piqueteros adeptos a su gobierno, que de manera sistemática violan los protocolos de seguridad.

Nos hubiera gustado, que en la invitación que nunca nos llegó, haya tenido en cuenta nuestra propuesta respecto a en que invertir los más 5.000.000.000 millones que recibió la provincia para atender las consecuencias de la pandemia. Quizás, juntos, hubiésemos evitado lo que está padeciendo el Chaco, con esta catástrofe sanitaria, con su verborragia e irresponsabilidad nos hace pensar que no habría invertido ese dinero para fortalecer el sistema sanitario, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Dónde están y que se hizo con los 5.000.000.000 millones?

Dios nos proteja de su hipocresía, hoy le preocupa que colapse el Sistema Sanitario, cuando años atrás, antes de que Ud. llegue al poder, el Hospital Perrando era un emblema de la salud en la región. Ahora bien, ¿Qué pasaría si el virus se propaga por el interior de nuestra provincia? Porque la realidad es que no hay insumos, las ambulancias están destruidas, no hay camas de terapia intensiva, etc. basta con ver los portales de noticias, de hace algunos meses atrás cuando observábamos como las ambulancias se quedaban a la vera de la ruta, o como una madre daba a luz en la misma ambulancia.

Ante ese posible escenario los enfermos de COVID-19, entre otras patologías, que viven en el interior tendrán que derivarlos a Resistencia, ¿Irán al Perrando? Donde los mismos trabajadores del lugar manifiestan que tampoco hay insumos necesarios y gracias al gran número de contagios entre el personal de salud, hasta los recursos humanos escasean.

Gobernador, lo llamamos a la reflexión, creerse súper hombre, nos está costando muchas vidas que tristemente las podemos contar, no así a los cientos de trabajadores y comerciantes que se han quedado en la calle. Recapacite, mírese y pregúntese si esto que nos está sucediendo, es por culpa de sus malas decisiones, no incrimine a la oposición de no querer debatir su reforma constitucional, porque podríamos culparlo de falta de perspectiva y cintura política al momento de encontrar un rumbo político, social, sanitario y económico, necesario para sacar a nuestra provincia adelante.