CHACO: El Impenetrable del gobierno de Capitanich donde todo es “atado con alambre” trasladaron a un fallecido en una camioneta

El Chaco de Jorge Capitanich es pobreza, y El Impenetrable no cambió desde que fueron sus dos primeros gobiernos al actual, pasando en el medio el de su “compañero” político Domingo Peppo . No cambió cuando Angel Rozas perdió las elecciones justamente por las denuncias de desnutrición y abandono de personas que realizaba en esos años el Centro Nélson Mandela.

No importa si son radicales, peronistas, liberales o populares, al Chaco el desarrollo aún le falta mucho por ser una realidad.

“ …voy a tratar de ser un poco medido para escribir esta tremenda situación que pasó en Misión Nueva Pompeya, un wichí fallece en Juan José Castelli y tienen los familiares que trasladarlo así en camionetas particulares… responsabilidad de los hospitales… los directores de los hospitales… dónde están… acaso van a dejar que se pudra un cuerpo o les molesta el olor, que carajo les pasa gente… porqué hacen esto… qué es esto.. qué carajos tienen en la mente mierda.. acaso se estudia para matar gente y dejarlos tirados así… que mierdas son… qué hay que hacer… siempre lo dije y lo sigo sosteniendo Pompeya la tierra de la mafia… no existe la Justicia o solo mira para el lado que le conviene… esto es racismo puro… en estado puro… peor que el Covid es el racismo y el abandono de persona…miserables y bestias sin corazón… Misión Nueva Pompeya”, posteó Gustavo Raul Matorras y con estas palabras la foto de un cajón siendo trasladado en una camioneta sin ningún cuidado.

Esto pasa en la provincia que gobierna Jorge Capitanich que habla de “maravillas” en el sistema de salud y pide “responsabilidad ciudadana para luchar contra el Covid-19” mientras se le escapa que en las localidades del interior el Estado no funciona.

Las ambulancias, agradecimiento para NOVA

Desde antes de la pandemia, NOVA viene publicando que El Impenetrable está sin ambulancias. A pesar de que días pasados el gobernador entregó unidades la situación no cambió. Así lo relataron los Chóferes Unidos de El impenetrable y agradecieron a este portal “por su colaboración y no callar nuestro reclamo que venimos haciendo sobre el mal estado de las ambulancias y gracias a ustedes pudimos recibir una ambulancia de donación de la empresa Toyota. Estamos muy contentos que gracias a nuestros reclamos y por su intermedio esto sucedió. Queremos agradecer a su redacción y dejar en claro que fue el único medio que no se calló nada y mostró la realidad nuestra Salud Pública y días pasados recibimos una ambulancia Toyota donada. Estamos muy agradecidos por su colaboración y que permitió que se escuchen nuestros reclamos que muchos nos negaron la portada o publicar, pero ustedes no se negaron. Gracias”, es el mensaje que los choferes de ambulancias hicieron llegar a NOVA.

“El Estado ausente”

“Pero también queremos decirle que vamos a seguir nuestra lucha, porque hasta ahora todo es donación lo que conseguimos. Los equipamientos llegados, las ambulancias, todo donado”, recalcaron los choferes.

En ese sentido, agregaron: “Queremos seguir reclamando por el taller móvil que tanta falta nos hace porque aquí no termina nuestro problema. Tener una ambulancia nueva necesita los mantenimientos adecuados, los servicios de mantenimiento que corresponden porque sino en unos meses estaremos en lo mismo porque no se realizarán los servicios correspondientes en tiempo y forma”.

De esta forma, los choferes le vuelven a reiterar a Capitanich la importancia de que vuelva a habilitar el taller móvil que cerró cuando asumió el gobierno en diciembre pasado. “Es por eso que queremos contar con el taller móvil, por los caminos que tenemos en El Impenetrable, muchas veces intransitables, por la tierra, por la lluvia, y no queremos volver a estar sin ambulancia, queremos preservar y cuidarla, pero para eso se necesita el taller móvil”, explican.

Palo para la vice: “De qué nos sirve una persona idónea si estamos a 600 kilómetros”

Por otro lado, los choferes responden a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga que habla de “gente idónea trabajando en el tema”.

“Queremos responderle a la señora vicegobernadora que hizo un comentario en una FM de Castelli diciendo que hay gente idónea trabajando en el tema, ya que si no fuese por la donación de la empresa Toyota no tendríamos una ambulancia hoy”, señalan.

Además de responderle a Rach Quiroga: “De qué nos sirve una persona idónea y con mucha experiencia en Resistencia y sentado en una oficina cuando estamos a casi 600 kilómetros y sin repuestas”.

Sin morguera

Además, los choferes se refirieron a lo que pasó el fin de semana en Pompeya. “Debemos decir que también en El Impenetrable vivimos la falta de una morguera para poder trasladar a nuestros fallecidos. Cuando alguien muere lo tenemos que trasladar en vehículo particular o esperar que la Municipalidad busqué el cuerpo”, contaron.

“El fin de semana, se trasladó un cuerpo desde Castelli hasta Pompeya en una caja de una camioneta, atada con un hilo, y con otras cosas, siendo que tiempos atrás contábamos con una morguera para trasladar a nuestros fallecidos, pero los funcionarios nunca responden como es de costumbre, no ven nuestra realidad”, se quejaron al mostrar una vez más la realidad de los pobladores del interior que Capitanich no ve, no quiere que nadie vea y esconde esa realidad con discursos oficiales replicados por medios oficialistas que no muestran lo que él no quiere mostrar.