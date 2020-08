Denuncia que su papá murió tras los malos tratos que recibió en el Hospital de Campaña

Através de sus redes sociales una mujer denunció que su padre murió días después de haber sido dado de alta del hospital de Campaña. Allí estuvo internado derivado del Sanatorio Norte, como caso sospechoso de Coronavirus.

Posteriormente se comprobó que no tenía el virus pero si una enfermedad oncológica que no fue tratada en el Hospital Escuela Hogar. “Me devolvieron caja cerrada de medicamentos” aseguró sobre remedios indicados para el problema de salud de su padre que no le proporcionaron, esto ocasionó su posterior fallecimiento, según denuncia su hija.

El texto completo de la denuncia de María Verónica Casabonne

Sr Gobernador, Gustavo Valdés me alegra que no haya tenido covid, mi papá siendo negativo no tuvo su misma suerte, yo si la tuve y ya me dieron el alta, me contagie en el sanatorio del norte cuidando a mi papá y me tuve que aislar, él era paciente oncologico muy complicado y por prevención hasta hacerle el segundo hisopado, que tmbn le dio negativo, lo llevaron al maldito hospital de campaña y lo dejaron tirado solo, con muy poca atención, sin darle sus remedios, me devolvieron caja cerrada de medicamentos, a todo esto yo aislada sin poder asistirlo, cuando logré sacarlo después de que le diera su segundo negativo, el me pedía por favor con el último hilo de voz que lo saque porque se iba a morir ahí solo, me contaba que se cayo y quedó en el piso sin poder levantarse, que no lo asistian en sus necesidades básicas y tampoco le daban sus remedios, me hablaban las autoridades del hospital y decían solo que estaba estable, salió muy deteriorado y falleció unos días después, no dejaron que nadie de la flia lo despida porque activaron el ridiculo protocolo covid, siendo que él era negativo y ni mi hermano pudo despedirlo que tmbn era negativo, no le dieron la atención que necesitaba y que le correspondía por su situación terminal, no respetaron sus derechos de morir dignamente por la falta de humanidad que tuvo la “gente” de ese hospital. Mi papá ya descansa en Paz pero tengo mucha impotencia por lo que le hicieron vivir sin necesidad y no haber respetado sus derechos a morir dignamente. Le pido revean protocolo en estos casos como lo están haciendo en otros lugares por el caso Solange. Gracias María Verónica Casabonne 24.046.644