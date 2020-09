Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la polémica de los testeos que envuelve el duelo entre Libertad y Boca

Hacía rato que Marcelo Gallardo no dialogaba en conferencia pero, como siempre, sus frases dejaron mucha tela para cortar. El entrenador de River argumentó por qué decidió no utilizar los veinte cupos extras que la Conmebol les concedió a los clubes en sus respectivas listas de buena fe para la Copa Libertadores y también hizo referencia a las diferencias entre Libertad de Paraguay y Boca por el resultado de los test de coronavirus, a 48 horas de disputarse su duelo por el Grupo H de la competición.

En un principio, el ente que regula al fútbol sudamericano había remarcado que ningún jugador que diera positivo en los testeos previos podía estar habilitado para ser usado en un encuentro de la Copa. Sin embargo, ante la evidencia de que algunos miembros del plantel xeneize siguen dando positivo pero son considerados no peligrosos ya que habiendo pasado 14 días desde que contrajeron el virus no pueden contagiarlo, y en base a las recomendaciones de la Organización Mundal de la Salud, serán aceptados en Asunción. Libertad, rival de turno, protestó por esta normativa modificada y Gallardo hizo hincapié en este tema.

“Entiendo hacia dónde va la pregunta. Yo lo único que puedo hablar es de nosotros, de lo que a nosotros nos oficializó Conmebol con respecto a los protocolos que debíamos respetar. Intentaré respetarlos claramente. Si Conmebol a mí me dice que un jugador que se testea y da positivo no puede subirse a un avión, entonces yo intentaré respetarlo”, sentenció.

En tanto, aclaró: “Tampoco voy a exponer más allá de que en este caso un gobierno (por el de Paraguay) pueda asumir esa responsabilidad. Por eso hay que ser muy claro con lo que se dice para tratar de respetarlo. Con esto no quiero meterme en ningún tipo de polémica. Simplemente es lo que se nos comunicó a nosotros y cómo nosotros actuaríamos”.

Y finalizó: “Así como dije que respetaría lo que se dice, tampoco voy a respetar que me quieran poner 50 jugadores para que si sucede algo vaya y me presente a jugar igual. Me parece que hay que ser muy claro hasta dónde queremos ir”.

El Muñeco todavía no definió el once con el que River visitará el próximo jueves al San Pablo por la tercera jornada del Grupo D de la Libertadores. Mañana será el día clave en el que terminará de delinear la formación titular pero hay algo que está claro de antemano: mantendrá la nómina de 30 futbolistas (29 ante la partida de Juanfer Quintero al fútbol de China) que la competición le había permitido en un inicio, antes de que se declarara la pandemia del coronavirus.

Libertad de Paraguay emitió un comunicado luego de que la Conmebol autorizara viajar a los jugadores de Boca que siguen dando positivo. El ente sudamericano publicó un artículo con 7 ítems en el que avaló la participación de los futbolistas xeneizes implicados en el encuentro que se disputará pasado mañana en suelo guaraní. En el mismo aclaró que “las resoluciones y normativas de las autoridades de cada país TIENEN PREVALENCIA sobre cualquier disposición de la CONMEBOL” así como también aclaró que basado en las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centers for Disease Control and Prevention de EEUU, “los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales SON CONSIDERADOS RECUPERADOS Y YA NO CONTAGIAN”.