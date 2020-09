Chaco: el gobierno busca ocultar el fracaso de la educación virtual

Los gobiernos nacional y provincial llevan a cabo una campaña fraudulenta que intenta demostrar el éxito de la implementación de la educación virtual, cuando sucede todo lo contrario.

La primera prueba del fracaso la dio el mismo Consejo Federal de Educación al determinar la no repitencia del año escolar. Esta medida fue tomada porque los gobiernos no pueden garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes, dado que estos no pueden acceder a ella, es decir, que no pueden escolarizarse. Esto se debe a que la mayoría de los alumnos no tiene acceso a internet, algunos no tienen dispositivos electrónicos ni los recursos para sostener, durante meses, el pago de los datos móviles necesarios para la cursada. Sin esta realidad palpable, la medida no hubiera sido necesaria.

Aun así, el gobierno de Jorge Capitanich y el de su Ministra de Educación, Daniela Torrente, ha implementado una campaña para demostrar, con estadísticas, que la educación virtual es un éxito y, para ello, se vale de los datos presentados por los docentes en una planilla. En ella se les pide a los educadores un sinfín de información sobre cuándo se conectó el alumno, por qué medio o plataforma fue contactado, entre otros, para determinar si el alumno está escolarizado o no. Lo llamativo, es que en secundaria se considera escolarizado al alumno que sólo recibió información del docente, ya sea una tarea o un manual, sin contemplar la respuesta del estudiante que, en la mayoría de los casos, no existe. Por su parte, en primaria se considera escolarizado a aquellos alumnos que han respondido alguna vez mensajes o que han presentado los trabajos una o dos veces.

Con estos criterios y esta metodología logran estadísticas de escolarización cercanas al 70% u 80% cuando a duras penas llegarían al 20%, demostrando que la educación virtual argentina es un fracaso. Y lo es, porque la población no tiene acceso regular a internet, no tiene los medios para conseguirlos y depende en un 100% de la educación presencial que no está preparada para enfrentar la vuelta a clases en medio de una pandemia.

Se corre el riesgo de que los alumnos pierdan, incluso, el primer cuatrimestre del año que viene o hasta el segundo, dependiendo de los tiempos de aplicación de la vacuna contra el covid-19. Por eso mismo, es necesaria la organización de docentes y padres para exigir al gobierno que triplique los fondos para la implementación de medidas que logren el acceso a la escolarización de los niños y jóvenes.