Caso Carla Mediana: ¿Suicidio?, el padre denuncia red de trata y prostitución en Charata

Carla Macarena Medina fue encontrada muerta el sábado. A las pocas horas el chip de su teléfon tenía otra persona, su familia cree que es un homicidio no un suicidio. Daniel Medina ya estuvo el domingo en Charata, pide investigación y que el caso pase a la Justicia Federal.

Daniel Medina, padre de Carla Macarena Medina de 18 años que fue encontrada sin vida el sábado a la noche en Charata, aseguró ante la prensa que a su hija “la mataron”. Denunció irregularidades en la investigación y aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias”.

«Voy a seguir hasta las últimas consecuencias, porque no quiero que le pase ni a un padre más, ni a una niña más. Me encontré con una situación en la cual no condice con lo que expresa la policía y la justicia”, comenzó diciendo Daniel Medina, el padre de Carla Medina, joven de 18 años que fue encontrada sin vida en su casa el sábado por la noche.

Medina vive en Córdoba, y viajó de forma inmediata hacia Charata. El domingo presentó una denuncia, ya que la causa estaba caratulada como presunto suicidio, porque a la joven la encontraron “colgada, con un cable corrugado”. En la denuncia, además de hacer constatar que se trató de un homicidio, Medina denunció la existencia de una red de trata, prostitución vip y venta de drogas.

Señaló que desde un principio “a manera que actuaron, muy mal, decirlo mal no basta, va más allá. Pasaron 24 horas de la muerte de mi hija, y el fiscal no ordenó la autopsia. El fiscal se basó en lo que le decía la policía y él no actuó. Se borraron muchas cosas de la escena del crimen, porque fue un crimen. Lo voy a comprobar, y lo voy a llevar al fuero Federal, a donde sea. Vamos a dar a conocer esto a nivel nacional”, manifestó en declaraciones a sudoestenoticias.

Medina señaló que su hija estuvo hablando con él y con su novia hasta las cuatro de la mañana, ya que se encontraba de viaje. “Yo vivo a mil kilómetros de acá (Córdoba). Teníamos proyectos en común, ella se iba a vivir conmigo. Hablábamos hasta cuatro veces al día. Ella no tenía ningún síntoma de que se iba a suicidar, y los amigos me dijeron lo mismo”, remarcó.

Medina relató que le llamó la atención de que su hija no respondiera el teléfono ni los mensajes al día siguiente, y además denunció que el teléfono de su hija “lo está usando un tipo que me falta el respeto”.

“El teléfono de mi hija tiene abono y lo pago yo. Le sacaron el chip, la cuenta del WhatsApp. Vos llamas y te atiende un tipo. La policía no hizo nada, y el fiscal no hizo nada. No entiendo por qué. Acá pasan cosas muy graves. Esto no va a quedar acá. Caiga quien caiga, y hay gente de mucho poder”, remarcó.

“Quiero que el caso pase a la justicia Federal”

Medina hizo hincapié en su denuncia pública sobre la forma en que se manejó el hecho, por parte de la justicia. “Yo llegue a las 7 de la mañana de un viaje largo, me llaman para decirme lo que pasó con mi hija, y me vengo para acá, y me encuentro con una escena que me quieren disfrazar. El fiscal nunca estuvo en el lugar. El fiscal tendría que haber ido ahí e investigar juntos con la policía”, expresó

“La autopsia la hizo 24 horas después, y sale a pedido mío”, agregó, y contó que en la sala velatoria, “fueron trascendiendo cosas, de las cuales se han comprobado varias, gracias al doctor Marcelo Morales. Armamos un mini rompecabezas”.

Medina también contó que dos personas que fueron nombrados en la denuncia que él hizo ante la policía, lo llamaron por teléfono y una tercera persona que no está en esa lista de nombres que dio. “Yo le he dado nombres y apellidos certeros a la policía, y ya hay pruebas, pero no sé si esto se está tapando por eso quiero que la causa se eleve al fuero federal. Me pregunto cómo se enteraron tan rápido de la denuncia, y no tenían mi número de teléfono”, manifestó.

Consultado por el contenido de los llamados, dijo “me decían que no la conocían, que no quería que lo involucre a ellos. Me decían cosas que no condicen con lo que era mi hija”.

El chip del teléfono

Medina insiste una y otra vez en la falta de localización del teléfono de “Maca”, como todos lo llamaban. “Lo que yo quiero saber es porque el teléfono de mi hija lo tiene otra persona. Le pedí al fiscal por medio de la policía que lo investigue. No me dieron bola. Quiero saber por qué el fiscal no actúa”, repitió

“Me dibujaron una escena del crimen que no condice con nada. Que yo, llegado el momento la voy a presentar a la prensa, para que me digan si mi hija se pudo haber suicidado”, insistió.

En cuanto a la denuncia que hizo sobre la existencia de una red de trata, prostitución vip y venta de drogas que también hizo en la policía, Medina señaló “Yo sabía que salía mucho (por su hija), pero nunca llegue a imaginarme que se relacionaba con este tipo de gente. Pero todos sabemos cómo se maneja el poder en Charata. Esta vez metieron los diez dedos en el enchufe equivocado, y ahora se va a saber todo”.

“No quiero intervención ni local, ni provincial, quiero que la causa sea en el foro Federal. Hay gente que quiere hablar conmigo, he recibido varios llamados. Yo no los conozco. Yo sabía quién era mi hija”, agregó.

Según lo que pudo saber Medina sobre lo que podrían haber sido las últimas horas de su hija con vida, contó “ella estuvo con unas chicas, se fueron las chicas, y me dicen que salieron dos tipos. Pero el fiscal mandó a peritar la casa recién ayer (por el domingo)”. “Que me maten a mí no me preocupa. No tengo miedo. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, remarcó.