Federal “A” “Negro” corazón: For Ever cantó triunfo

En un partido con muchas situaciones para ambos equipos, For Ever logró quedarse con tres puntos muy importantes de cara a lo que viene. Con goles de Cáceres, Romero y Medina logró ganarle a Defensores de Pronunciamiento por 3 a 1, que convirtió mediante Lechner en contra, en partido de la 3ª fecha de la zona Norte Clasificatoria del torneo Federal “A” de fútbol jugado este domingo.

Con un equipo renovado, con cambio de esquema y de 6 jugadores, el conjunto de Cravero mostró una mejor versión que el pasado miércoles en Salta y logró quedarse con un triunfo fundamental si quiere mantener aspiraciones en el torneo. Ganó por 3 a 1 y logró mayor solidez defensiva y algunos movimientos interesantes en ofensiva. Si bien no sobró nada, logró superar a Defensores de Pronunciamiento y el próximo fin de semana deberá visitar Pergamino para enfrentar a Douglas Haig.

EL PARTIDO

Ambos equipos salieron decididos a jugar, For Ever con los pies de Villar y la movilidad de Emanuel Díaz, que con Ruano cambiaban de posición y rotaban constantemente, y de esa manera complicaban a una última línea de la visita. Defensores mostraba con Laureiro y Rodas velocidad e inteligencia para manejar la ofensiva.

Así el juego se planteó sin medios, la pelota pasaba sin interrupciones por ese sector de la cancha y ambos equipos tenían oportunidades. Cuando el juego no merecía un gol, apareció el olfato goleador de Cáceres que tras aguantar la pelota cedió para Villar que definió cruzado y tras la intervención del arquero Correa, la pelota le quedó a Cáceres nuevamente para establecer la única diferencia de la primera mitad.

For Ever siguió generando peligro sin mucho juego elaborado pero con Romero y Cáceres se las ingeniaban para inquietar a Correa.

La visita tuvo sus oportunidades porque For Ever siguió mostrando flaquezas defensivas, los laterales no estuvieron firmes y por los costados los entrerrianos encontraban espacios. Canuto tuvo su atajada de cada partido tras salvar a puro reflejos un remate de Rodas y después fue Verino quien salvó en la línea tras otro disparo de Rodas.

Así se fue la primera mitad, con un partido entretenido y de ida y vuelta, con victoria de los dirigidos por Cravero por 1 a 0.

“Depro” amenazó con salir a presionar más arriba y generarle problemas a For Ever adelantando su línea de fondo, pero rápidamente llegó el segundo gol del local. Se escapó por izquierda Ruano que frenó justo a tiempo y metió el centro atrás para Villar que definió y tras el rebote del arquero apareció Romero que puso el 2 a 0.

Poco le duraría la tranquilidad a For Ever porque muy rápidamente llegó el descuento de la visita con un remate de Laureiro que se desvió en Lechner para llenar de incertidumbre el juego.

Después el protagonista fue Pronunciamiento, buscó sin muchas ideas, pero sí con empuje y con muchos hombres en ofensiva. Tuvo su oportunidad con D´angelo que definió de manera defectuosa y se perdió el empate.

For Ever metió a Gómez y a Leonardo Valdez y sacó a Romero y Villar para jugarlo de contra y con pelota parada llegó el tercero del “Negro”, con una aparición importante de Jonathan Medina que anticipó a todos y estableció el 3 a 1 para devolverle tranquilidad.

A partir de allí a los entrerrianos le costó mucho generar peligro, el partido perdió en emoción e intensidad, For Ever terminó quedándose con 3 puntos fundamentales si quiere mantener las expectativas de lograr el tan ansiado ascenso a la Primera Nacional.

Alan Radzanowicz

FOR EVER 3: Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Claudio Verino, Jonathan Medina; Emanuel Díaz (44ST Renzo Riquelme), Emmanuel Giménez, Ignacio Ruano; Ricardo Villar (25ST Oscar Gómez); Matías Romero (17ST Leonardo Valdez) y Julio Cáceres (44ST Manuel Rivas). DT: Daniel Cravero.

DEFENSORES (P) 1: David Correa; Rafael Ríos (12ST Franco González), Milton Álvez, Ezequiel Cardozo y Maximiliano Villagrán (27ST Emiliano Delasoie); Eric Rodas Juan Ardetti (6ST Alejandro Rizzo), Johan Laureiro y Nazareno Rodríguez (6ST Patricio Valente); Lautaro Robles y Tomás D´angelo DT: Hernán Orcellet.

Goles: 8PT Julio Cáceres (FE), 5ST Matías Romero (FE), 11ST Rodrigo Lechner en contra (DEF), 33ST Jonathan Medina (FE)

Árbitro: Luis Orlando Lobo Medina (Tucumán). Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y Walter Cardozo (Jujuy). Estadio: Juan A. García, de For Ever.