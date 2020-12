El jefe de Policía sobre Olivello: “Le dije que no iba a permanecer porque incitaba a la violencia”

El momento tenso de la movilización hoy, no tuvo nada que ver con las personas que se movilizaban. Es que el jefe de la Policía, Ariel Acuña y Gustavo Olivello mantuvieron una discusión tras la notificación a este último de que hoy no podía actuar y debía retirarse.

Al respecto, Acuña explicó en declaraciones a Diario TAG: “Habitualmente atendía esta situación el subsecretario de Abordaje Gustavo Olivello. Esta mañana el gobernador me dijo que me haga cargo de todo, que no se ocupe Olivello del tema porque hay una cuestión justamente con él y la presencia de él provoca una incitación a esta gente que viene a movilizarse”.

MOVILIZACIÓN AUTORIZADA

“El gobernador autorizó la movilización y el acto que se va a llevar a cabo aquí. Eso es lo que estoy haciendo, cumplir eso. Olivello se hizo presente, le pedí que se retire, porque tengo órdenes directas del gobernador. Yo cumplo, como todos los funcionarios, la orden del gobernador”, detalló.

También mencionó cuál fue la reacción de Olivello en ese momento: “Me dijo que quería permanecer y le dije que no iba a permanecer porque incitaba a la violencia y el pedido del gobernador era que no hubiera violencia y lo invité a que se retire”.

Acuña negó la posibilidad de que Olivello quede detenido. “Puede denunciar lo que quiere, si él no incita a promover desorden a los que se están movilizando y sigue la orden y las indicaciones de sus superiores que son el gobernador y el ministro Chapo que ya le habían dicho que no esté presente, no tiene por qué ser detenido”.

Ante eventuales futuras marchas, el jefe de la Policía fue consultado sobre quién estará a cargo de los operativos y respondió: “Lo veremos, lo definirá el gobernador”.

LAS MOVILIZACIONES “DESCENDIERON UN POCO”

Finamente el general Acuña lamentó que siga habiendo manifestaciones: “Yo creo que descendieron un poco, se ha trabajado bien en lo que tiene que ver con movimientos sociales”