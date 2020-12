“O se va Acuña o se va Olivello”, dijo el subsecretario de Abordaje que casi termina detenido

Esta mañana se produjo una nueva movilización en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, la misma fue autorizada por el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, según confirmó a este medio el jefe de la Policía, Ariel Acuña. Sin embargo, durante su desarrollo se produjo un tenso momento luego de que la Policía, por orden de Acuña, retirara al subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, Gustavo Olivello.

Primero se desató una tensa discusión entre el actual jefe de la Policía y Olivello, posterior a ello un inspector general comenzó a retirar al subsecretario que se resistió a ello y enfrentó a quien estaba cumpliendo la orden. Acuña contó a Diario TAG que la decisión de que no intervenga Olivello fue de Capitanich y el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo.

“No me puede tocar”, le decía Olivello al inspector que lo retiraba y allí, en medio de la tensión, comenzó a dialogar con la prensa visiblemente enojado. “Esto es una vergüenza, en la provincia del Chaco gana esa gente. Es una vergüenza lo que está pasando, la Policía del Chaco me quiere detener a mí. ¿Ustedes vieron lo que hizo el inspector general por orden del Jefe de la Policía? Están cortando la calle, están violando la Ley y ellos se lo permiten. El director general me quería conducir, es una vergüenza lo que está pasando en esta provincia. Esto significa que hoy terminó mi función, ¿Cómo puede ser que el jefe de la Policía ordene la conducción de un funcionario público?”.

De un lado Olivello, detrás el jefe de la Policía

Ante las palabras que pusieron en duda la continuidad en su puesto, surgió la repregunta, ¿renuncia? “Vamos a esperar a ver qué es lo que hace el gobernador. Aparentemente terminó mi función porque la Policía me quiso detener”, respondió.

“Tienen que esconder un funcionario porque los piqueteros, esta gente que son un grupo minoritario, así lo pide. Están cortando el tránsito ¿Por qué no se procede?”, insistió.

Minutos después de lo ocurrido, Olivello volvió a dialogar: “Lo que más me afecta e indigna es que el jefe de policía haya ordenado mi conducción y lo que me dijo es que estaba cumpliendo órdenes del gobernador”.

“El comisario mayor Ayala me tuvo que tomar del cuerpo y por supuesto no lo dejé, soy un funcionario, Ayala está por debajo de mí”, explicó y agregó: “Esto es inaudito y este corte de tránsito está sucediendo porque el jefe de la Policía del Chaco lo está permitiendo. Hay una resolución judicial donde otorga responsabilidades para evitar esto al jefe de la policía y a quien les habla. Lo hago responsable públicamente al general Acuña de lo que está pasando”.

“O SE VA ACUÑA O SE VA OLIVELLO”

Por segunda vez, el subsecretario puso en duda su continuidad y le habló a Capitanich: “Le solicito al gobernador, o deja la función el general Acuña o deja la función el subsecretario Olivello porque esto no puede ser, no puede suceder. Hoy le está doblando el brazo ese grupo de personas, los violentos que vinieron ayer están detrás de este movimiento. Los socios del gobierno están hablando, diputados cortando la calle e interrumpiendo el tránsito, violando la ley y una resolución judicial”.

“INCITA LA VIOLENCIA”

La presencia de Olivello, según Acuña, “incita la violencia”, a ello respondió: “Que le diga eso al gobernador. Y el jefe de la policía permite que se viole la ley ¿de qué lado estamos? ¿Qué sociedad queremos? Hoy hubo un quiebre en la provincia y la sociedad se tiene que manifestar de esta manera haciéndole saber al gobierno que no permiten esta modalidad y esta forma de exigir”.

“El gobernador tendrá que determinar si quiere un jefe de Policía que habilita el delito o quiere un subsecretario que hace cumplir la Ley”, insistió. ¿Acuña u Olivello? “Lo definirá el gobernador, lo único que yo le digo es que yo no renuncio, me van a tener que echar porque vine a hacer mi trabajo, las pruebas que me anteceden desde que comencé a cumplir esta función no me dejan mentir. La norma se cumplió”

Ante el escenario de que se garantice la continuidad de Acuña, dijo: “El hombre se debe caracterizar por su dignidad y yo la tengo”. Finalmente, dijo que si el jefe de la Policía seguía, él no. “Por supuesto que les quede claro”, concluyó.