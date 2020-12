Imponen mayoría y se alejan de los problemas de la gente

El diputado provincial Leandro Zdero manifestó su rechazo a los hechos ocurridos en la pasada sesión ordinaria y ante las actitudes del bloque oficialista, tratando de imponer la mayoría legislativa con una agenda que no representa el interés de la gente.. “No hacía falta levantar la voz, lo que deben hacer es ponerle el oído a la gente y brindar soluciones concretas. Debemos fortalecer el sistema democrático y no gritar porque eso no mejora ningún argumento”.

BASTA DE VIOLENCIA

Respecto a los incidentes de este jueves en Resistencia, agregó: “La violencia debe desterrarse en nuestra provincia porque la ciudad no puede seguir sitiada. En el Chaco, no puede ser que el único modo de protestar sea impedir el tránsito, impedir circular al trabajador y entiendo que esto es el fracaso de las mismas políticas que muchos de los que hoy gobiernan propiciaban como único método para dar respuesta a las protestas. Lo vivido, demuestra la intolerancia que la violencia genera más violencia, es hora de poner orden, de ser consecuentes con políticas de inclusión, de acompañamiento, de volver a la cultura del trabajo, del respeto, de enaltecer valores para que los mercenarios de la política no sigan provocando más daños a la provincia”.

EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA

El legislador Zdero junto a Carmen Britto estuvo este jueves en Presidencia de la Plaza atendiendo reclamos de las siguientes instituciones: la Escuela de Educación Especial N° 39, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio local. Luego, hizo entrega de juguetes, en el marco de la Campaña: “Por una navidad distinta, convertite en Papá Noel” en el Barrio San Antonio de dicha localidad.