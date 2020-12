Yedlin: “La segunda ola del Covid 19 en Argentina tendrá menos casos graves”

El diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin preside desde febrero la comisión de Salud, donde le tocó gestionar la ley reclamada por los laboratorios que producen la vacuna contra el coronavirus para negociar con el Gobierno.

Pero después de lograr la sanción por amplia mayoría la estadounidense Pfizer la consideró insuficiente y suspendió las gestiones. El Gobierno las retomó, pero antes adquirió 300 mil dosis de la versión Rusa y para Yedlin, médico de profesión, son igual de seguras, permitirán una primera tanda de inmunizados y vaticinan una segunda ola de contagios masivos con menos víctimas fatales.

– ¿Cómo fue el proceso de aprobación de la vacuna rusa Sputnik V y qué expectativas tiene de su aplicación?

-El 23 logró la aprobación de Anmat y la resolución del Ministerio de Salud que la autoriza. Por lo que estaría en condición de aplicarse por la ley sancionada en Argentina para una situación de emergencia.

El sistema que llevó a la vacuna a su aprobación por Anmat es muy similar al de otras que se han testeado. Quizá la gran diferencia es que el laboratorio no ha publicado su resultado en muchas de las revistas médicas que veníamos siguiendo.

Pero funcionarios del Ministerio de Salud viajaron a Rusia para constatar ahí mismo los resultados de los estudios, que fueron presentados en Anmat como alentadores, al igual que el de otras vacunas que se están usando. Está en proceso de fase 3 casi cumplido y se puede decir que la vacuna vale la pena de ser colocada para evitar la enfermedad.

-¿Qué la vacuna no haya tenido un control de la OMS ni haya pasado el filtro de la FDA y la EMA la equipara a las demás?

-La FDA es el organismo de control de Estados Unidos y EMA el de Europa. Cada país tiene el suyo. Cuando una vacuna es autorizada en ellos, como también en Japón, Israel u otros países del primer mundo con alto control sanitario, para Anmat son de fase 1 y se habilitan en forma automática.

Pero nosotros tenemos vacunas de otros países como India y Corea del Sur y lo que cambia es que el proceso de autorización es más complejo. Se requiere una presentación en Anmat de todos los papales, convenios especiales entre países y visitas a las plantas productoras. Es más engorroso, pero es lo que se hizo con la vacuna rusa.

Todos los mecanismos que se han hecho son suficientes para darle tranquilidad a la población argentina. Los rusos han decidido no mandar sus vacunas a evaluación a la EMA y la FDA porque no quieren vender a Europa y a Estados Unidos, pero no implica que su vacuna sea peor.

Y para dar más tranquilidad, es bueno saber que la plataforma de la vacuna rusa, que es hecha sobre vectores de adenovirus, es la más conocida y la usa AstraZeneca, Johnson & Johnson y la china de CanSino. No es ninguna innovación tecnológica como sí lo es la de (las estadounidenses) Pfizer o Moderna, que tienen una tecnología que nunca habíamos visto ni usado.

Las vacunas a vectores se agarran de un adenovirus, se le quita la capacidad infecciosa o replicativa y se le introduce un pedacito de la información genética del coronavirus. Entonces, cuando infecta nuestras células, lleva esa información del Covid 19, la célula empieza a generar anticuerpos contra esa partecita y cuando nos agarra ya los tenemos contra el virus. Esa es una metodología muy conocida y la mayoría de las vacunas que vamos a estar usando van a ser de ese estilo.

-¿Por qué Putin dijo que no se aplicaba a mayores de 60 años?

-Porque en el momento en que le preguntaron si se había vacunado todavía en Rusia no estaban autorizadas para mayores de 60. Pero esa información ha cambiado. El ministro de Salud ruso dijo que estaban permitidas.

Es normal que los procesos de autorización sean progresivos. Como no está terminada la fase 3 hay datos inconclusos y si no tenes suficiente cantidad de estudios de pacientes de más de 60 años con placebo y vacuna, que se hayan enfermado de un grupo y del otro, es muy difícil definir esa seguridad. Entiendo que Putin se está vacunando en los próximos días.

Pablo Yedlin con la secretaria de Salud Carla Vizzotti, en la sesión del aborto.

Eso tuvo que ver con el momento de la declaración y con un mundo que corre a una gran velocidad para tratar de conseguir una vacuna en tiempos que obviamente son más cortos que los habituales. Pasa que un día son decenas de miles de muertos que se pueden salvar si las vacunas son efectivas y no las estamos usando.

Normalmente se hubiera esperado más tiempo, pero en la situación que vivimos hay una nueva variante de costo – eficacia. Nosotros tenemos que confiar en Anmat y en el Ministerio de Salud de la Nación, que son dos instituciones con prestigio y nadie va a hacer nada que no corresponda. Las vacunas que van a llegar son absolutamente seguras.

-¿Las 300 mil dosis que arribaron de Rusia se van a poder aplicar a mayores de 60 de años?

-No lo sé. Veamos los papeles y a quiénes van a empezar a vacunar. Pero inicialmente lo que se va a priorizar son los médicos y terapistas de primera línea. Que la mayoría tiene menos de 60 años.

– ¿Usted le garantizaría a esa gente la efectividad de la vacuna?

-¡Absolutamente! Y van a ser para todos los grupos también cuando tengamos suficientes datos para garantizarlo.

-¿Qué información tenían de las negociaciones por las vacunas cuando sancionaron la ley que pidieron los laboratorios?

-Sabíamos que exigían ciertas cláusulas que hacían imposible al Ministerio de Salud generar contrataciones con la legislación actual.

Pedían confidencialidad, prórroga de jurisdicción y pago de indemnizaciones por parte del Estado y no del laboratorio. Había que generar una ley para firmar los contratos.

Después se agregaron unos temas como la exención impositiva que eran necesarios porque la vacuna no estaba en el calendario y hubo que incorporarlos.

– ¿Los únicos laboratorios que se conocían en ese momento era Pfizer y AstraZeneca?

-Conocíamos a todos, pero sabíamos que las tratativas eran con esos. Estaba Johnson & Johnson y la china de CanSino dando vueltas también. De la que no teníamos tanto conocimiento era de la rusa.

-¿Por qué cree que después de sancionar la ley empezó la negociación con Rusia por la Sputnik V?

-Fue en ese momento y habrá sido por un contacto de Rusia para ofrecerla. Desconozco.

– Pfizer y AstraZeneca eran posibilidades concretas. ¿Qué pasó después? ¿No les alcanzó la ley?

-Ese fue el caso de Pfizer. La ley fue promulgada y aprobada con amplias mayorías. Hubo múltiples oportunidades para observar un defecto, pero nadie dijo nada. Ni el Ministerio ni Pfizer. Y después que fue promulgada aparecieron problemas con el contrato. Desconozco por qué no lo anunciaron antes. Se podría haber solucionado modificando el texto de la norma.

Según me dicen, algunos abogados de Pfizer y no de AstraZeneca objetan que las indemnizaciones, según la ley, serán pagadas por el Estado siempre y cuando no se demostrara franca negligencia del laboratorio.

O sea, pagaríamos las indemnizaciones si sus motivos fueran absolutamente no sospechados o no dependientes de cómo la vacuna se produjo, se envió y se vendió.

Ahora, si se demuestra que el laboratorio tuvo algún problema en su producción o no cumplió con los estándares que establecía y pueda comprobarse negligencia, algo poco probable en este tipo de empresas, la indemnización la deberían pagar ellos.

Al parecer, para los abogados de Pfizer no alcanzaba el estándar de garantía que exigían en sus casas matrices. AstraZeneca firmó y aún se espera su producción, Rusia firmó, Johnson & Johnson firmó y ahora parece que Pfizer también, con una mejora en la reglamentación que los tranquilice. Parece que el término negligencia no se usa en Estados Unidos.

-La oposición se molestó porque luego de aportar votos para sancionar la ley que pedían los laboratorios no fueron recibidos por Ginés González García ni supieron de las negociaciones.

-Hay un pedido de citación que remitimos. Estamos cerrando el año con mucha actividad parlamentaria y tuvimos presencia de ministros como nunca. Yo en mis dos años anteriores como diputado no le vi la cara al entonces ministro de Salud Adolfo Rubinstein. Ahora hay una exigencia de que vivan en el parlamento, pero lo veo poco factible este año.

Pablo Yedlin

-Se descubrió una nueva cepa en Europa. ¿Puede servir igual la vacuna?

-Es uno de los temas que ha generado un enorme pánico en la Unión Europea y en Inglaterra. Los problemas son tres. Uno es que las personas que se han enfermado se vuelvan a enfermar. O sea, que la inmunidad adquirida por enfermad no sea suficiente para evitar el nuevo linaje.

El otro tema es si los estudios de diagnóstico de PCR van a ser igualmente efectivos en detectar el virus. Y el tercero es saber si las vacunas ensayadas y producidas en fase 3 servirán igual.

Hubo 24 cambios genéticos estables y si bien es normal que los virus muten no lo es que se estabilicen en un nuevo modelo y sea el que se propague, como pasó en el sur de Inglaterra. Donde además se expandió más rápido que la versión anterior, pero fue menos agresivo. Aunque está en estudio aún, porque la población afectada es joven.

Lo que dicen las organizadoras científicas más importantes del mundo es que el PCR sigue siendo efectivo porque los casos se identificaron de esa manera. Los controles apuntan a varios genes y no a uno sólo y por eso lo sigue detectando.

Las organizadoras científicas más importantes del mundo creen que con la nueva cepa el PCR sigue siendo efectivo porque los casos se identificaron de esa manera. Y que también lo serían las vacunas. Si es así, el pánico europeo no sería tan justificado.

Se piensa igual de la vacuna: que como está dirigida a varios genes puede ser igual de efectiva. Pero evidentemente el virus tiene capacidad de mutar y si es una nueva gripe la vacuna tendrá que cambiar. Con la gripe pasa eso: la vacuna que nos ponemos no es la misma que la del año anterior. Si esto es cierto, el pánico europeo no estaría tan justificado.

Hay otro punto importante: algunos tratamientos para la vieja cepa como el plasma de pacientes recuperados o el suero equino pueden no ser tan útiles con la nueva. En Argentina no se detectó el nuevo linaje, pero sabemos que el cierre de frontera dura poco y estos virus tienden a expandirse.

-La presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) Mirta Roses dijo que la vacuna no cambiará en nada la necesidad de los cuidados que hubo hasta ahora. ¿Tendremos un 2021 de cuarentenas igual que 2020?

-Esperamos que sea mejor. Mirta fue demasiado dura. La segunda ola en Europa está siendo gravísima, en Suecia, Alemania, Inglaterra, con muchos más casos. Pero no tuvieron la vacuna a tiempo. Nosotros no vamos a tener tanta gente vacunada para la segunda ola y el comportamiento social deja mucho que desear, con el poco uso de barbijos y de distanciamiento social.

Vaticino que habrá una segunda ola con muchos casos, pero menos graves. Habrá menos pacientes internados y estará lejos de colapsarse el sistema de salud, en líneas generales porque el país es grande. Y la vacuna nos va a dar una garantía a nuestros médicos y enfermeros que la han pasado muy feo.

-¿Por qué habrá menos pacientes graves?

-Porque los pacientes de riesgo van a estar vacunados, como son los de más de 60 y 70 años. Sin pensar que el virus mute a variables menos graves.

– ¿Cuándo llega la segunda ola en Argentina?

-Si uno sigue el esquema europeo será en marzo. Pero si no generamos un nivel de protección entre todos y no nos cuidamos, puede llegar antes.