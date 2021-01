Cassiet y la Justicia: ¿Quién es Natalia Facchin y por qué defiende al “hacker” de Capitanich?

Se dictamina que la Justicia de Familia cuando trasciende al fuero penal “no debe ser invasiva” si de acompañamiento y aquí un cuestionamiento… ¿Por qué si es así y está homologado, la doctora Natalia Facchin en una “cruzada íntegramente política y de tinte personal” ha amenazado a una madre diciéndole que si la menor tenía el apellido del progenitor le pertenecía al mismo”?… ¡Oiga Señora! ¡No es un paquete! Es un ser con sentimientos, en desarrollo, con raigambre familiar…. Así como se erigió en superpoderosa emprendiendo una persecuta “sin igual” en los fueros locales hacia el círculo íntimo de la madre de la menor de edad en cuestión ensañándose con amigos, conocidos todo por expreso pedido del padre de la niña (Juan Mateo Cassiet) “declarado en la sentencia 17.11.2020 violento” por la Fiscalía 4 de Jorge Cáceres Olivera para el núcleo y la niña, y no seamos hipócritas, el que es “violento”, es violento en todos los ámbitos y con quien tenga enfrente, parece que a esta señora no le enseñaron que la violencia no es selectiva …. ¡Otro error que sus superiores deberían corregirle!

De familia enteramente peronista y con injerencia en el Superior Tribunal de Justicia ingresa al Poder Judicial en 2017, si solo hace 3 añitos, con 42 años…. un poquito “mayor” a la edad de ingreso normal de los agentes de Justicia, ¿será que habrá hecho uso de sus “conexiones” para su designación? ¡Pues en este reino del revés no sería nada raro!

Meteórico su avance y es designada asesora de menores del Juzgado de Familia 1 a cargo de la doctora Karina Feldman. Se sabe que este puesto que ejerce es de vital importancia para los dictámenes que se dictan y deberían ser consistentes con el derecho superior del niño y las 100 reglas de Brasilia mínimamente …Curioso porque en un ensayo que presentó en la Convención de Derechos del Niño donde fue en carácter de referente general designada por la Defensoría General recibió correcciones muy duras como por ejemplo, y traducido de tecnicismos que debía ser más flexible, contemplar así mismo las reglas mínimas de Naciones Unidas ( Reglas de Beijing) para administrar justicia flexible a los menores de edad… En pocas palabras la doctora Facchin en su presentación se mostró dura e inflexible y las autoridades le corrigieron tal postura ya que además no cubría todas las garantías de buena fe y lealtad procesal para con sus superiores, los jueces, en esta caso en particular la jueza a quien obedece, la doctora Feldman o al menos así debería hacerlo por escala jerárquica.

También hay llamados de atención en cuanto a la congruencia de la acción promovida y la sentencia que se dicta, esto es, en criollo que debe ser lógico y por demás analizado lo que se dictamina y hacia quién va dirigido este dictamen cosa que la doctora Facchin parece tiene “orejas de pescado” o es de palo pues varios de sus dictámenes son por demás polémicos.

En la jerga diaria de los Juzgados de Familia del Chaco, hasta los mismos profesionales del fuero saben que caer en manos de gente como Facchin es realmente un dolor de cabeza pues pese a las verdades ante sus ojos, dictaminan y firman antojadizamente o respondiendo a intereses propios y la juez, con la confianza que les deposita a estas funcionarias bajo su responsabilidad más el cúmulo de trabajo que tiene se sabe que no estudian los casos en particular ni en general, no posan un ojo excepto para firmar y he de aquí que vienen los problemas.

Ha involucrado en este caso en particular a la División Trata de Personas, sin embargo defiende los intereses a quien en los últimos días salió a la luz es un funcionario peronista “corrupto” del actual Gobierno que encubre abusos, y que está implicado en varias causas de manera directa o indirecta.

Tal vez esa “ayudita” se la haya pedido su amiga y colega del Juzgado de Familia 2, la doctora Romina Cima por ser conocida del señor indefendible, tal vez por esa ayudita el endeudamiento que sostenía en valores de $175.000 hayan disminuido en el mes de noviembre 2020 a $25.000, es de esperarse que tanto esmero le pone la doctora Facchin para cumplimentar directivas y hacer valer su dictamen plagado de mentiras o reaccionar con un “y que me importa” cuando se le mostraron imágenes aberrantes de lo que este sujeto hacía con la menor de edad, una pequeña, una inocente, le valdrá un buen cargo en un futuro cercano.

La doctora Natalia Facchin es como la “Reina Roja de Alicia”… Prefiere ser temida (sépalo no le tienen miedo, saben que usted es mala) a ser querida y respetada.

FUENTE NOVACHACO