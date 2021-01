Con mucho apoyo se marchó para que Pía Cassiet siga con su mamá

Marcha que se realizó este lunes para que Pía siga con su madre. Grupos de asociaciones piden explicación sobre el caso que alcanza a un hombre muy cercan del Gobierno. Madres del Sol piden al Juzgado de Familia que explique porqué se da la tenencia a Cassiet y no a la madre. La marcha recorrió varios edificios judiciales. En cada dependencia judicial las madres, mujeres, amigos y familiares aplaudieron en apoyo a Pía y su mamá. Con pancartas la marcha se realizó por las calles de Resistencia. El pedido es el mismo, que Pía siga viviendo con su mamá el padre tenga un régimen de visitas. Sostienen que la nena no puede vivir en un ambiente de violencia. Otra cosa que trascendió y que llama la atención es que se perdió parte del expediente. Distintas muestras de apoyo para Celeste y su hija. La marcha en el STJ. “Si el Estado no hace nada, el pueblo se levanta”, el mensaje de apoyo que recibió Celeste desde Sáenz Peña. Celeste agradeció en su nombre y el de su hija el apoyo a su lucha en sus redes sociales. La pancartas con un mensaje claro que se escuche a la víctima y no al victimario.

La plaza 25 de mayo fue este lunes el punto de concentración de la marcha que se realizó por Pía y Celeste, para que sigan juntas y que la Justicia revea su decisión de que la niña sea entregada a su padre, Juan Mateo Cassiet, gerente de sistemas de la Fiduciaria del Norte y con “fuerte conexión política” que está usando para separan a la madre de su hija.

Grupos de asociaciones piden explicación sobre el caso que alcanza a un hombre muy cercan del Gobierno. La disputa es por la tenencia de la hija que tienen en común Cassiet y Celeste Coronel, la segunda pareja del experto en programación y sistemas informáticos del Estado provincial.

Es hombre sindicado como “violento” y Celeste Coronel se separaron el 19 de enero de 2020, y desde ese día ella y su hija Pía fueron a vivir a la casa de la abuela materna de la nena. Celeste señala que Cassiet nunca pidió ver a su hija y que en el último tiempo, diciembre de 2020, acudió a la Justicia para sacársela y tener él la custodia.

“Es nuestra deber y obligación acompañar a una mamá y a una hija por las medidas que tomó la jueza Feldman. Venimos en son de paz para que nos explique porqué tomó esa decisión”, señalaron las referentes de grupos y organizaciones que acompañaron a amigos y familiares de Celeste hasta el Juzgado de Familia 1 y otros dependencias judiciales donde realizaron aplausos como muestra del pedido de “ser escuchados”.

Celeste Coronel sufrió violencia de género, hostigamiento, y después se separó. Esto se denunció en la Fiscalía 11 de Género. Luego, el Juzgado de Familia dictó “por impedimento de contacto para que devuelvan la criatura a Juan Mateo Cassiet”, relataron las referentes e insistieron que “la nena nunca estuvo desaparecida”. La aclaración surge por la búsqueda que largó la Justicia a través de la Policía el fin de semana para llevar a Pía a la casa de su progenitor y a Celeste detenida.

“La nena desde que nació está con la mamá”, aclararon y preguntaron “porqué se pide que se la entregue a un padre violento”, precisaron e insistieron que la jueza explique las medidas que tomaron, dijo la referente de Refugios Madres del Sol, acompañada de otras asociaciones e instituciones. También acompañaron de la secretaría de Género de UPCP, agrupación 20 de Diciembre, la Mesa Multisectorial Feminista, y otras referentes feministas y en contra de la violencia de género.

Llamó la atención que no haya acompañando la marcha el Inadi y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia. “Duele que estén para algunas sí y para otras no. Pía tiene que estar con la mamá y el padre tener un régimen de visita. Hay que tener en cuenta los antecedentes de violencia del padre, este es el tercer caso que tiene con sus parejas anteriores e hijos. Corresponde que una niña crezca en un espacio no violento”, insistieron las mujeres de estas organizaciones civiles y pidieron que se revierta la tenencia y la orden de restitución al papá cuando “él tiene una medida de no acercamiento”.

Para las Madres del Sol “los derechos de Pía fueron vulnerados por la Justicia”, apuntaron.

¿Se perdieron las denuncias?

La marcha fue al Juzgado de Familia 1, donde no obtuvieron respuesta porque “están de Feria”. Luego se dirigieron al Superior Tribunal de Justicia y finalmente al Centro de Mediación donde fueron atendidas por personal judicial que dijo “desconocer el fallo de la doctora Feldman” y al pedirles más explicaciones se excusaron diciendo que quien firmó el fallo (Karina Feldman/Natalia Facchin) deberían hacerse cargo.

Lo que llama la atención es que al parecer “se perdió” parte del expediente. En la Justicia se habrían perdido mágicamente las denuncias de violencia de género contra Cassiet.

“Las denuncias estaban en poder de los abogados y presentadas en el expediente”, indicaron a NOVA familiares de Coronel que indicaron que la anterior abogada de la víctima era la doctora Ermelinda Beda Jofre, quien llevó el caso desde septiembre a diciembre de 2020.

Se acotó que “la abogado Jofre nunca notificó que Celeste tenía alguna audiencia y la dejó en estado de defensión en el Juzgado de Familia que la declara en rebeldía”.

“¿El poder político sigue metiéndose?”

Se pudo ver en la marcha a gente “mezclada”. La que verdaderamente fue a defender y apoyar a Celeste y a Pía, y a la que “sigue cubriendo a Cassiet” y que responden a la senadora María Inés Pilatti Vergara, el MCC que responde a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la oposición no apareció porque habría recibido amenazas políticas.

Se espera que la vicegobernador, impulsora de la Ley Micaela salga a apoyar a otra víctima de la violencia, tal como lo denuncia Celeste, que se la escuche como a cualquier otra mujer que pasó o pasa por una situación de violencia en todos sus sentidos.