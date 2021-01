Pizzi, del “orgullo” por llegar a Racing a la “tristeza” de no poder dirigir a Lisandro López

Juan Antonio Pizzi dirigió su primera práctica y luego fue presentado como nuevo entrenador de Racing, club al que llega para reemplazar a Sebastián Beccacece.

“Es un gran orgullo, un gran privilegio empezar a formar parte de te club, de este proyecto”, aseguró Pizzi y agregó: “Quiero expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en la cúpula directiva de este club y, fundamentalmente, en Ruben (Capria, el asesor futbolístico), que fue el que se contactó por primera vez conmigo”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, el sacrificio necesario, para posicionar a Racing en el lugar que históricamente ha ocupado y merece ocupar. Las máximas expectativas de este club son las máximas de los mejores clubes del mundo”, aseguró Pizzi.

El Racing que quiere ver

“Me ha gustado un futbol agresivo, intenso… Convencer a los jugadores que tengan el protagonismo y la iniciativa, es lo que vamos a tratar de hacer, evaluando las individualidades que tiene este plantel”, manifestó el técnico de Racing sobre qué quiere ver en su equipo.

La ausencia de Lisandro López

En la conferencia de prensa, Pizzi fue consultado sobre la decisión que tomó Lisandro López y lamentó no tener la posibilidad de dirigir al ídolo de la institución de Avellaneda.

“Lisandro es un vacío irremplazable, me parece a nivel futbolístico, humano… Entendemos la decisión de Lisandro, pero ese entendimiento no equipara la tristeza no de poder dirigirlo como entrenador, la del hincha de no poder verlo y la de sus compañeros de no compartir vestuario”, destacó Pizzi sobre Licha.

El mercado de pases: los que se pueden ir y venir

“Soy reacio a dar nombres particulares, siempre entorpece, algunas de las cosas que ustedes dicen siempre se cumplen y otras, nunca se cumplen. No voy a dar nombres”, expresó Pizzi al ser consultado respecto a los jugadores que pueden irse (Augusto Solari y Matías Ibáñez) o venir.

“Cada jugador tiene su perspectiva en su carrera y puede plantear situaciones que como institución tenemos que analizarlas”, agregó Pizzi respecto al mercado de pases de la Academia.

“El mercado puede ofrecer cosas que no contemplamos, pero si el nivel de los jugadores que ofrecen o acercan pueden potenciar el equipo, lo avaluará el Mago (Capria) y en base a las condiciones económicas del club se irá definiendo”, agregó.