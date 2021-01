Federal “A” Cáceres y el partido que se viene para For Ever: “Madryn va a ser duro”

Se respira otro aire en For Ever. Más allá de que le costó y mucho, el “Negro” dejó en el camino a Sansinena (2-0) y ya hizo foco en el choque del viernes, a las 19, cuando reciba a Deportivo Madryn por los play off de cuartos de final (segunda etapa eliminatoria) del Federal “A”.

Lo sabe Julio Cáceres, que otra vez volvió a aportar su cuota goleadora y anotó los dos tantos el domingo ante los de General Cerri. “Estoy muy contento, fue un partido duro y por momentos se puso muy complicado. No sé si manejamos el juego, fue muy disputado. Ellos hicieron un buen partido. Lo importante es que ganamos y pasamos después de una semana dura” explicó el “9” al sitio oficial de For Ever.

Cáceres destrabó el partido a los 37’ del primer tiempo con un tanto de penal y luego sentenció la historia a los 47 del complemento con un buen anticipo ofensivo: “Había que correr en el segundo tiempo porque ellos se venían. Sacamos una pelota en la línea y había que aguantar la ventaja y todos ayudamos para eso. Por suerte en el final me quedó la última para liquidar la serie”

“Madryn va a ser duro el viernes, ellos se armaron para ascender así que va a ser un lindo partido. Nosotros vamos a salir a ganar como siempre, y más en nuestra casa, porque a pesar de no estar con nuestra gente estamos de local y eso es importante”, finalizó Cáceres.

LO QUE VIENE

For Ever confirmó que el partido del viernes ante Deportivo Madryn será el viernes a las 19 en el “Juan Alberto García”. El cotejo será, al igual que la llave pasada, a encuentro único. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá penales. En caso de avanzar, For Ever deberá esperar que pierdan Villa Mitre de Bahía Blanca (recibe a Sp. Belgrano) y/o Deportivo Maipú (enfrenta a Las Parejas en Mendoza) para volver a ser local en semifinales.

Caso contrario, es decir si Villa Mitre, Maipú y For Ever ganan sus respectivas series, el rival del “Negro” en semifinales será Maipú en Mendoza. Eso será el miércoles 27.

El que llegue a la final de los play off tendrá dos chances de ascenso. La primera será si gana dicho encuentro, pero en caso de perder la final tendrá una nueva oportunidad en un partido único y en cancha neutral ante un elenco de la Primera B Metro.

EL EQUIPO

En cuanto al equipo, habrá una variante obligada por la expulsión de Humberto Vega. Es probable que vuelva en el lateral derecho Marcos Fissore. Además, Claudio Santa Cruz terminó con una molestia y habrá que ver cómo evoluciona. Las buenas noticias son que tanto Ignacio Ruano (contractura) como Renzo Riquelme (esguince de rodilla) y Claudio Verino (contracura) evolucionan bien de sus lesiones y podrían formar parte del plantel en el partido del viernes.