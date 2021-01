Operativos positivos en las distintas localidades de la provincia

Secuestraron motocicletas con pedido de secuestro y con adulteraciones. Cargas de Postes de quebracho colorado, Rollos de madera sin las documentaciones correspondientes.VILLA ÁNGELAEste martes pasado, en horas de la noche, Caminera de Villa Ángela, secuestraron Producto Forestal, sin su correspondiente Guía.Ubicados sobre Ruta Nacional N° 95 km. 941,2-Santa Sylvina, demoraron el paso de un Camión marca Iveco, con acoplado, color blanco, conducido por un ciudadano de 61 años, quien, manifestó transportar 7.000 Kg. aproximadamente de Postes Itín, amparados con Guía Forestal.Seguidamente, los Agentes constataron 28 Postes Labrados de Quebracho Colorado, los cuales no figuraban en la documentación exhibida.El jueves pasado, en el mismo puesto de control anterior, intervinieron una carga de 16.000 Kg. aproximadamente de Poste Longueado Quebracho Colorado, 2.000 Kg. de Poste Lapacho y 3 Tranqueras. El producto era transportado en un camión marca Ford, con acoplado.Su conductor exhibió Guía Forestal y Remito de la Provincia de Formosa, constatando los uniformados que las documentaciones no poseen los sellos de salida e ingreso de la Provincia vecina.En ambos casos se procedió al secuestro de las cargas mencionas, por así haberlo dispuesto la Dirección de Bosques-Machagai, haciendo entrega, en la primera intervención a la Cría. de Santa Sylvina, y en la segunda, al Organismo mencionado sección Villa Ángela, con el fin de averiguar procedencia de los mismos. También este jueves, en otra intervención de caminera, demoraron a un masculino de 27 años, luego de constatar que el rodado en el cual se desplazaba se encontraba adulterado.Al momento del control, el conductor no poseía ninguna documentación del rodado, por ello, los Agentes consultaron en la Pagina Online de D.N.R.P.A., obteniendo como respuesta que el motor corresponde a una motocicleta marca Zanella, modelo Due, 110 c.c; y el cuadro pertenece a una Zanella, modelo ZB, 110 c.c; ambos con patentes diferentes.El vehículo y su chofer fueron trasladados hacia la Cría. jurisdiccional. La intervención se dio en Ruta Nacional N° 95 y Av. Cobello. SAENZ PEÑAEste miércoles, cerca del mediodía, sus pares de la Ciudad Termal, incautaron 2.500 kg. aproximadamente de Rollos de Madera Especie Algarrobo.El producto era transportado en una camioneta marca Ford, modelo F-100, su conductor no contaba con la correspondiente Guía Forestal, que avale la carga.El operativo fue llevado a cabo sobre Ruta Nacional N° 16 Km.138.El jueves pasado, en horas de la mañana, en otra intervención de Caminera, ubicados en Ruta Nacional N° 16, y Ruta Provincial N° 4-Quitilipi, interrumpieron el paso de un camión marca Ford, guiado por un masculino de 35 años.El vehículo transportaba 7.000 Kg. aproximadamente de Rollos de Madera Especie Algarrobo, no contando su conductor con las documentaciones correspondientes para su traslado.En ambos casos, se dio intervención a la Dirección de Bosques, quien interiorizado dispuso el secuestro de las cargas y vehículos mencionados, por Sup. Inf. a la Ley de Bosques N° 2079-R, los cuales, en la primera intervención son entregado a dicho Organismo, y en la segunda son entregados a la Div. Rural Sáenz Peña.Luego, en otro procedimiento realizado en Calle R. Alfonsín y Julio A. Roca-Machagai, secuestraron una moto marca Beta, modelo 110 c.c; color Azul.El rodado presentaba Perdido de Secuestro, desde el año 2017, por una causa de Sup. Hurto, a solicitud de la Cría. de Machagai. Era conducido por un masculino de 29 años. RESISTENCIAEl martes a la tarde, efectivos de caminera ubicados en Avenida Chaco y Avenida Soberanía Nacional, secuestraron una motocicleta que presentaba pedido de secuestro desde fecha 28/04/2020.Se trata de una motocicleta marca Honda, modelo Wave 110cc., color Blanco y Negro.Era buscada a solicitud de la Cria de Puerto Tirol en causa Supuesto Hurto. Su conductor era un joven de 20 años.En la mañana del miércoles, efectivos esta vez, situados en Avenida Soberanía Nacional N° 15 y Avenida Alberdi dieron con un rodado con presuntas adulteraciones.Se trata de una Motocicleta, tipo 110 cc, sin dominio colocado, la cual su motor no pudo ser visible debido a golpes en el sector – Adulterado. Cuadro No visible-Su conductor era un hombre de 25 años.En la madrugada del jueves, efectivos de la Div. Patrulla Vial y Puestos Camineros, en otro operativo sobre Ruta Nacional N° 16 km. 13,5, recuperaron una motocicleta con Pedido Activo, a Solicitud de la Policía de Corrientes Dependencia 10 –Juzgado De Instrucción N° 1 Cap.Se trata de Honda, modelo XR 250 c.c: color rojo y blanco, buscada desde fecha 19/07/2019.El rodado era guiado por un joven de 18 años. En los distintos procedimientos, los rodados fueron trasladados junto a sus conductores hacia las comisarias jurisdiccionales para fines legales correspondientes.