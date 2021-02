El Exministro Zapico Pide Frenar Las Clases: Van A Morir Docentes

“Ni el sistema educativo ni el sanitario están en condiciones de afrontar un inicio de clases”, dijo el exiministro de Salud Pública de la Provincia: Luis Zapico.

Así definió el estado de la infraestructura y los recursos humanos en esos ámbitos.

Para él, no se pueden abrir las escuelas sin vacunar al personal y capacitarlo sobre los protocolos y las medidas y procedimientos a adoptar en caso de toparse con colegas, alumnos o padres con síntomas, contactos o casos positivos.

“Cuando se abren las escuelas se genera un movimiento y aglomeración de gente y es prácticamente imposible evitar el contacto, habrá contagios y se sobrecargará el sistema sanitario que tampoco está preparado”, dijo, y alertó que “el personal de la atención primaria todavía no fue vacunado”, dijo.

“Cuando entrás a un comercio te toman la temperatura, te exigen barbijo y distanciamiento, y así tiene que ocurrir en una escuela, pero todo eso recaerá en los docentes”, dijo, y agregó que “no están dadas las condiciones edilicias ni se disponen de los elementos necesarios, empezando por el agua”.

El médico observó que los niños no son tan susceptibles al contagio pero pueden transmitir el virus cuando regresa a su casa. Por eso cree que muchos padres no los enviarán a la escuela. «Hay pacientes con patologías crónicas que no se hacen controlvs por temor a contagiarse en un consultorio», relacionó.

Por esto, considera que hay que conocer la situación de cada integrante de la comunidad educativa, pertenecen a grupos de riesgo o tiene contacto con alguien en esa situación.

“Si muere un docente, se terminan las clases. Porque eso va a pasar, porque los gremios docentes son fuertes y no van a permitir que se sigan muriendo”, graficó, y comparó esa hipótesis con lo ocurrido en Salud Publica: “Murieron médicos, enfermeros, mucamos y el servicio se siguió prestando, porque no se puede suspender, pero el personal no tuvo mucho apoyo de sus gremios”.

Para él, la educación es fundamental, pero retomar las actividades en estas condiciones es sumamente peligroso y advirtió que las consecuencias serán lamentables.

El gobernador Jorge Capitanich confirmó el inicio del ciclo lectivo el próximo 1 de marzo. «Espero que sea una necesidad eductiva y no una necesidad política», dijo Zapico.

