Corradi: “Sameep Pretende Aumentar La Tarifa De Un Servicio Que Miles De Chaqueños No Reciben”

El diputado provincial por la UCR, Gustavo Corradi, participó este viernes de la audiencia pública convocada por la empresa Sameep a fin de informar el nuevo cuadro tarifario. Al momento de su intervención, Corradi hizo hincapié en dos temas que consideró centrales, la falta de agua en el interior y la obra del Segundo Acueducto.

Agua y salud

“La falta de abastecimiento de agua potable en el interior por parte de la empresa Sameep es una constante, como vecino de Presidencia Roque Sáenz Peña puedo decir que los vecinos pagan por un servicio que no tienen, quienes tienen la posibilidad económica compran agua a privados, otros vecinos deben invertir en perforaciones que no garantizan la calidad del agua que se encuentra y se consume, y quienes no tienen recursos quedan desamparados”

“El 2020 ha sido un año muy complejo en materia sanitaria, Sáenz Peña es una de las ciudades del Chaco con mayor impacto de la pandemia COVID-19, y todos sabemos que la higiene personal es uno de los principales recursos para prevenir contagios, por lo tanto la falta de agua atenta seriamente contra la salud y calidad de vida de los ciudadanos”

La Fiesta del Agua

“En el año 2004 con motivo de su visita a la provincia, el ex Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner, anuncio la construcción del segundo acueducto y además dijo que el gobierno nacional se haría cargo del costo total de la obra en el marco de la reparación histórica a la región. Cinco años más tarde, en el año 2009, el gobernador Jorge Capitanich y el Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental (ENHOSA), Eduardo Bortolozzi, lanzaron desde Charata el llamado a licitación para la obra del segundo acueducto para abastecer de agua a 26 localidades, lo que se promocionó como “la fiesta del agua”.

Los créditos

“En el año 2010 la Cámara de Diputados aprueba la Ley 1885 F (Ex 6683) por la cual se autoriza la toma de crédito con el Banco Nacional do Desenvolvimiento (BNDES) de la República Federativa de Brasil hasta la suma U$S 179.894.778,29 millones de dólares para ser destinado a la obra segundo acueducto para el interior del Chaco”.

“A eso se sumaron unos u$s 90 millones de dólares provenientes del Fondo Sojero previsto en Decreto 1156/09, mas el crédito solicitado ante el Banco Nación en el año 2012 por $60 millones de pesos y finalmente en 2017 el gobierno nacional vuelve a otorgar asistencia financiera por u$s 140 millones de dólares para que se concluyera el segundo acueducto ¿Cómo terminó todo? Los chaqueños estamos pagando créditos por obra una obra que no se concluyó”

17 años y miles de millones

Paradójicamente hoy nos convoca el anuncio de que vamos a pagar más por un servicio que miles de chaqueños no reciben, desde aquella primera promesa nacional hecha en el año 2004, hace 17 años y varios miles de millones de dólares de por medio, los chaqueños esperamos tener acceso a agua potable”