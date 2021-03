Cómo Disfrutar Del Orgasmo Durante El Embarazo

Para las mujeres que habitualmente disfrutan de su cuerpo y que están más en contacto con sus sensaciones, el embarazo brinda una oportunidad de gozar su sexualidad ya que despierta aún más sus capacidades sensibles.

Ni los orgasmos ni las relaciones sexuales son perjudiciales para el bebé en camino. Si bien percibe todas las sensaciones de su madre, si éstas son placenteras nada tienen de malo, al contrario.

“Si revisamos algo de la fisiología durante la gestación, nos encontramos con una excitación aumentada por la vasodilatación de la pelvis, un incremento de la lubricación vaginal a partir del tercer mes, un mayor desarrollo de la llamada plataforma orgásmica debido a una mayor vascularización de la zona, la aparición de orgasmos múltiples aun cuando antes no se hubieran manifestado, y hasta una carga sexual constante, que mantiene vivo el deseo todavía después de la etapa de resolución del orgasmo, ya que la descarga es más lenta y no alivia tan eficazmente la tensión”, describe en detalle Viviana Tobi (M.N. 26.559) psicóloga, sexóloga y terapeuta corporal.

Estadísticamente, no todas las mujeres experimentaron un orgasmo, pero no es que no puedan sentirlo. El orgasmo femenino es una respuesta refleja a un estímulo que puede tener distintos orígenes, tanto psicológicos, fisiológicos, como específicamente mecánicos.

“Para que una mujer experimente un orgasmo, más allá de contar con condiciones emocionales favorables, en general hace falta una estimulación directa o indirecta en su clítoris”, plantea a Con Bienestar plantea la especialista.

El clítoris es un órgano que, por lo general, es poco conocido y del que no se habla demasiado. No hay obstetra o ginecólogo que revise el clítoris, nadie se ocupa de él porque no tiene una función reproductiva, sino sólo una: el placer. Ni siquiera entra en la educación sexual cuando les contamos a nuestros hijos acerca de cómo son los aparatos genitales, femenino y masculino.

“Es justamente por ese desconocimiento que muchas mujeres plantean dificultades para alcanzar un orgasmo y relatan haberlo tenido por primera vez durante el embarazo. Es que, al tener más sensaciones, muchas incrementan su curiosidad y descubren así sus genitales, los tocan, se autoestimulan y de este modo llegan a un orgasmo”, afirma Tobi.

Otro motivo es que al haber reducido la cantidad de relaciones sexuales con penetración por temor de lastimar al bebé, de alguna manera hay más juego y estimulación directa clitoridiana. La sexóloga agrega que esta exploración les permite a las mujeres embarazadas descubrir y ajustar los tiempos con la pareja, así como los ritmos, la regularidad del estímulo y los tipos de caricias que predisponen a un orgasmo.

A esto, se le suma que en este período existe una mayor propensión para la plataforma orgásmica, es decir, las condiciones fisiológicas necesarias para que el orgasmo ocurra.

“Sería interesante que la mujer pudiera aprovechar este momento para explorar otros modos de vincularse sexualmente, con más caricias, más estimulación, o quizás no más, pero sí diferente de aquella que tenía regularmente”, finaliza la terapeuta.