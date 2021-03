LA CIUDAD ACOMPAÑÓ AL COLECTIVO DE MUJERES HACEDORAS “CAMINEMOS JUNTAS” EN JORNADA DE DIFUSIÓN EN LA PEATONAL DE RESISTENCIA

La secretaria de Desarrollo Humano e Identidad de la Ciudad, Laura Balbis, participó de la jornada de difusión de actividades que el Colectivo de Mujeres Hacedoras “Caminamos Juntas” llevó adelante en la peatonal local. Durante la jornada, las distintas organizaciones que integran el mismo entregaron folletería y dialogaron con los vecinos y vecinas sobre las acciones que realizan con el objetivo de visibilizar el rol de la mujer y su labor al frente de estas diversas entidades de la sociedad civil.

Balbis resaltó la iniciativa y contó que responde a organizaciones presididas por mujeres, que trabajan de forma mancomunada para visibilizar el rol que cumplen desde el lugar que decidieron tener en la comunidad. “Son emprendedoras, presidentas de asociaciones, fundaciones, de clubes, que se juntaron y hoy, en el marco del Mes de la Mujer, impulsaron esta idea para conversar con las ciudadanas y los ciudadanos sobre la temática”, dijo.

“Desde la Ciudad acompañamos y estamos muy contentos de poder hacerlo porque son mujeres muy valiosas, que lideran, y son un ejemplo en lo que hacen, realizando un aporte muy importante para Resistencia desde el lugar que ocupa cada una”, marcó.

Claudia Leguiza, integra el colectivo del cual contó: “Somos un grupo de mujeres donde cada una integra y constituye una organización intermedia, vinculada al trabajo solidario”. Recordó que en su caso es parte de la Fundación Conin Barranqueras y afirmó que trabajan en forma conjunta entre todas para apoyar la lucha e involucrarse en las distintas temáticas que hacen al colectivo. “La idea es difundir qué hace cada asociación y trabajar en forma conjunta para visibilizar las acciones que se desarrollan desde cada una de estas”, marcó.

Por su parte, Ivana Leibovich, de la fundación Gotas de Amor, comentó: “Se trata de una iniciativa que nos empuja y convoca a todas las mujeres hacedoras, la idea es difundir el trabajo que hacemos diariamente, arduo, voluntario, y que depara de muchas ganas y horas de nuestra vida. Esto hace que nos llenemos de ganas y nos apoyemos entre todas para que estas acciones sigan adelante”.

La referente aseguró que el voluntariado implica muchas cosas al hablar de mujer porque “no siempre podemos trasladarnos solas, por la inseguridad; ser madres, esposas y voluntarias es complicado, pero no imposible y lo demostramos con cada una de nuestras experiencias”, indicó y recordó que hace ocho años que preside esta institución.

Desde el Club Vélez Sarsfield Libertad, su presidenta Marta Pereyra, forma parte de este frente sobre lo cual detalló: “Estamos muy contentas porque la verdad que es la primera vez en muchos años, que un grupo tan importante trabaja junto para poder sumar. Es la primera vez que se hace en Chaco, que las mujeres se junten para dar a conocer a la ciudadanía sobre lo que hacemos desde cada una de nuestras instituciones y fundaciones”.

Y sobre su caso en particular expresó: “Desde el club es fundamental mostrarlo, porque antes, y no hace mucho, no era común ver a mujeres al frente de estas entidades deportivas, las hay. Hoy somos una organización grande, unida y formada por muchas otras, todas mujeres, que le decimos a las vecinas que pueden hacer lo que se propongan y que seguimos caminando todas juntas”.

La presidenta de Cerveceros del Litoral, Stella Maris Lavia, también parte de “Caminemos Juntas”, remarcó la importancia de poder visibilizar lo que hacen las mujeres al frente de instituciones, asociaciones, fundaciones. “Se trata de una idea muy positiva y acompaño muy agradecida por la invitación”, dijo.

En su caso, contó que hace más de cuatro años se dedica a producir cerveza y que “a pesar de no ser un rubro fácil para nosotras, en lo local si lo fue, siempre hubo camaradería y fundamos juntos Cerveceros del Litoral. No siempre es así y hay lugares donde se hace muy difícil entrar al mundo de la cerveza, que es socialmente del varón, porque se tiene una mirada machista acerca del rubro. Por eso me pareció más que importante poder visibilizar el rol de la mujer, y en este caso el que yo ocupo en este rubro”.

Desde Fundación Aire 8, Claudia López indicó: “Esta fundación se creó con la finalidad de acompañar a las personas en el proceso del duelo. Algo que afecta mucho a la salud mental de las personas y en este momento de pandemia se ha incrementado aún más los casos, porque muchos perdieron un ser querido”.

SOBRE EL COLECTIVO

El Colectivo de Mujeres Hacedoras que “Caminamos Juntas” es un espacio integrado por referentes de distintos ámbitos que impulsan un trabajo conjunto para la comunión de ideas, el acompañamiento, consenso, diálogo y para visibilizar el rol de la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad.

Lo integran: Laura Álvarez Solari – presidente de ACHASODIA; Claudia Mariela Leguiza – Miembro de Fundación Conin – Barranqueras; Ivanna Leibovich – presidente Asociación Gotas de Amor y Vida; Marta Elena Pereyra – presidente Club Vélez Sarsfield Libertad y del Foro de Mujeres de las Américas; Claudia López – presidente Fundación Aire 8; Leti Romero – Asperger Chaco; Mónica Lencina – representante de la Asociación Chaqueña de Prestadores de Turismo Alternativo y Rural; Stella Maris – presidente de la Asociación de Cerveceros del Chaco y representante por el Nordeste de la Asociación de cerveceros de la Argentina; Susana Lyde – Ciclista; de ACELNEA; y las emprendedoras Florencia Nuevo y Noelia Panigansky, entre otras.