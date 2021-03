Tevez, “caliente” por el empate de Boca y un palo a River: “Lo noté nervioso”

Carlos Tevez, que había estado en duda para el Superclásico por el esguince de tobillo sufrido días antes, finalmente fue titular esta tarde ante River y condecoró un buen encuentro en el 1-1 en la Bombonera. Una vez finalizado el mismo, el Apache se mostró “caliente” por el resultado y le tiró un palito al clásico rival, aseverando que lo notó “nervioso”, además de dejar en claro que no hizo “méritos” para llegar a la igualdad.

“Nos vamos calientes por el empate. Se lo notó nervioso a River, nunca los vi así. Me voy con calentura porque jugamos bien los dos tiempos. Teníamos para ganarlo y no lo pudimos ganar. El punto no sirve. Teníamos el partido dominado, debimos haberlo liquidado antes. Tuvimos dos o tres posibilidades, pero River tiene ese ataque que no te perdona. La calentura es porque nos empataron y ellos no habían hecho méritos”, comentó Carlitos.

Por otro lado, fue autocrítico con el equipo, depositando la responsabilidad del marcador en errores propios, algo que remarcó que se viene repitiendo contra River: “Son todas equivocaciones de nosotros. En los últimos dos clásicos, por no tener la cabeza fría, cometemos errores no forzados”.

Tevez tuvo lo chance de abrir el marcador en el primer tiempo, pero no definió con precisión y se encontró con una notable respuesta de Franco Armani. Sin embargo, minutos más tarde se despachó con una asistencia magistral de taco para Nicolás Capaldo que derivó en el penal del primer gol. “Vi que estaba picando Nico y me quedó el taco. Después, por suerte, Seba pudo convertir el penal”, dijo el delantero de Boca en relación a aquella jugada.

“Tuve que jugar infiltrado, con el tobillo inflamado. Son partidos que uno disfruta y quiere estar. Me sentí cómodo. Esta semana va a ser dura por el tema del dolor. Si no era River el rival, no jugaba”, concluyó el capitán.

El mensaje de Tevez en sus redes sociales

“Orgulloso de representar estos colores en otro clásico”, escribió el capitán de Boca en su cuenta de Twitter.

