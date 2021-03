Gallardo, tras el Boca-River: sorpresa por Cardona y el “acierto” con Palavecino, que iba a salir

El entrenador de River Marcelo Gallardo analizó el empate de su equipo ante Boca por 1-1 por la quinta fecha de la Copa Liga Profesional y se mostró sorprendido por cómo Miguel Ángel Russo decidió reemplazar a Edwin Cardona. Además, manifestó disconformidad con el desempeño de sus dirigidos.

El Muñeco fue crítico del nivel de juego que se vio, aunque consideró justo el resultado. “Me parece justo por la cantidad de situaciones de gol para uno y otro. No me pareció para nada un partido bueno, con lucidez para jugarlo. Fue de poca claridad”, afirmó.

“La primera media hora tuvimos intención de tomar el dominio de la pelota. Al partido le hubiese venido mejor la presencia de Cardona, hubiésemos medido fuerzas de manera diferente. A ellos les permitió meter un central más y estar un poco más cómodo”, analizó.

A su vez, el técnico del Millonario reveló su sorpresa por cómo el DT de Boca decidió reemplazar la ausencia del volante colombiano. “Lo pensé con Cardona adentro y pensé que si no estaba iba a poner un atacante más o un volante. No pensé en la línea de cinco defensores”, apuntó.

GALLARDO CONFESÓ QUE ESTUVO A PUNTO DE REEMPLAZAR A PALAVECINO ANTES DEL GOL

Antes del empate del conjunto de Nuñez, el Muñeco estuvo a punto de sacar de la cancha al autor del tanto, pero lo dejó un rato más y terminó acertando. “Iban a salir los dos (Fabrizio Angileri y Palavecino) y terminó haciendo el gol. El fútbol tiene esas cosas. Lo dejé a Pala por que el gol por ahí le daba confianza. Fabrizio venía de una semana complicada, no había entrenado toda la semana”, aseguró.

GALLARDO DESTACÓ LAS VIRTUDES DE BOCA Y REALIZÓ UNA AUTOCRÍTICA

Además, Gallardo señaló las virtudes que tuvo el rival en el Superclásico: “Esperaron su momento cuando hicieron el gol, ante una baja nuestra de tensión. Boca es un equipo peligroso con espacios, lo demostró después en el segundo tiempo”.

El Muñeco realizó una autocrítica sobre el nivel de sus dirigidos. “Nos faltó profundidad y buenas maniobras de ataque para inquietar un poco más. No supimos aprovechar el hombre de más”, se lamentó y remarcó: “No me conforma no perder. No me quedo contento con no perder”.