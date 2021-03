Un Nene De 7 Años Se Puso A Vender Aviones De Papel En Una Plaza Para Comprarse Un Celular

Un nene de 7 años conmovió a todos en Internet por su tierna iniciativa: intentó vender aviones de papel en una plaza de Cubatón, en San Pablo, con el objetivo de juntar plata para comprar un celular. La foto de Arthur Ferreira de los Santos sentado junto a sus “productos” fue compartida por diversas personas en redes sociales, incluyendo a su mamá, y se hizo viral.

La madre, Marcella Ferreira da Silva, de 24 años, dijo que no sabía del plan de su hijo. Justamente no lo encontró en la casa y se asustó. Salió a buscarlo y lo encontró en la plaza, solo y triste, con los avioncitos expuestos en un banco. Ella compró todos los “productos” y volvieron a la casa.

“Dijo mamá voy a hacer avioncitos de papel para vender en la plazoleta para comprar un celular. Pobrecito, mi corazón quedó tan golpeado que compré todo yo misma”, relató la mamá en Facebook.

El posteo en Facebook de la mamá del nene que vendía avioncitos. (Foto: Facebook/Marcella Ferreira).

Según Marcella hace unos meses, el teléfono del chico se cayó al mar y dejó de funcionar. Por esta razón, el pequeño Arthur decidió llevar a cabo un emprendimiento, vender aviones de papel, para comprar un aparato nuevo. Lo malo: salió de la casa sin que su madre se diera cuenta.

′′Él inventó de hacer los aviones, pero yo no sabía para qué era, no entendía. Él solo estuvo todo el día diciendo que iba a hacer un aviones de papel“, contó la mujer.

La mamá también confirmó que el chico planeó la venta para que ella no se enterara. “Nunca me imaginé que podría hacer algo como esto, si hubiera sabido que se había ido a la calle a vender estos aviones, lo habría ido a buscar de inmediato. Él debió haber pensado que, si me lo decía, no lo dejaría, porque no lo dejo salir solo”, explicó.

Los avioncitos tenían precios muy claros. “El pequeño costaba 10 centavos, el mediano 25 y el grande 1 Real”, detalló la mamá. También contó que algunos niños se habían estado burlando de Arthur y hasta lo llamaron loco porque no vendería nada y ninguna persona iba a gastar plata en aviones de papel. “Estaba triste y le dije que lo compraría todo por tres reales y que nos iríamos a casa. Dijo que podría ser, pero también que el dinero que le di no sería suficiente para comprar un celular”, agregó.

La publicación con la foto de Arthur relatando el episodio en redes sociales conmovió a los usuarios, que comenzaron a buscar a Marcella para ayudar al chico. ′′ Ahora, la gente me está enviando dinero para ayudarle a comprar este teléfono. No sabía que estos aviones iban a volar tan lejos, y fue demasiado lejos. Él habla de que es famoso, todo feliz “, concluyó la mujer.