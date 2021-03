Federal “A” For Ever debuta de local y Sarmiento de visitante

Se conoció desde el Consejo Federal el fixture con todos los partidos de las 30 fechas del campeonato. En el arranque, For Ever recibirá a Las Pareja, mientras que Sarmiento lo hará de visitante frente a Defensores de Villa Ramallo.

Desde el Consejo Federal de AFA, se dio a conocer el cronograma de partidos del Torneo Federal “A”, que comenzará el domingo 11 de abril. Serán 30 fechas en la primera etapa, el que termine primero jugará contra el ganador de la otra zona por el primer ascenso. For Ever debutará ante Sportivo Las Parejas, de local en el “Gigante de la Avenida”. Mientras que Sarmiento viajará hasta la localidad de Villa Ramallo, para enfrentar como visitante a Defensores de Belgrano.

Equipos: Boca Unidos de Corrientes, Central Norte de Salta, For Ever, Crucero del Norte, Defensores de Pronunciamiento, Defensores de Belgrano, Douglas Haig; Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Gimnasia y Tiro de Salta, Juventud Unida de Gualeguaychú, Racing de Córdoba, Sarmiento, Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, Unión de Sunchales.

ZONA “B”

Etapa clasificatoria – primera ronda

Fixture

1ra. fecha – 11/04/21

RACING C. vs. DOUGLAS HAIG

C. FOR EVER vs. SPORTIVO AC

CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS

CRUCERO DEL N. vs. JUV. UNIDA G.

UNIÓN S. vs. G. Y TIRO

DEF. BELGRANO vs. SARMIENTO

DE.PRO. vs. SP. BELGRANO

LIBRE: G. ESGRIMA

2da. fecha – 18/04/21

SP. BELGRANO vs. DEF. BELGRANO

SARMIENTO vs. UNIÓN S.

G. Y TIRO vs. CRUCERO DEL N.

JUV. UNIDA G. vs. CTRAL. NORTE

BOCA UNIDOS vs. C. FOR EVER

SPORTIVO AC vs. RACING C.

DOUGLAS HAIG vs. G. ESGRIMA

LIBRE: DE.PRO.

3ra. fecha – 25/04/21

G. ESGRIMA vs. SPORTIVO AC

RACING C. vs. BOCA UNIDOS

C. FOR EVER vs. JUV. UNIDA G.

CTRAL. NORTE vs. G. Y TIRO

CRUCERO DEL N. vs. SARMIENTO

UNIÓN S. vs. SP. BELGRANO

DEF. BELGRANO vs. DE.PRO.

LIBRE: DOUGLAS HAIG

4ta. fecha – 02/05/21

DE.PRO. vs. UNIÓN S.

SP. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.

SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE

G. Y TIRO vs. C. FOR EVER

JUV. UNIDA G. vs. RACING C.

BOCA UNIDOS vs. G. ESGRIMA

SPORTIVO AC vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: DEF. BELGRANO

5ta. fecha – 09/05/21

DOUGLAS HAIG vs. BOCA UNIDOS

G. ESGRIMA vs. JUV. UNIDA G.

RACING C. vs. G. Y TIRO

C. FOR EVER vs. SARMIENTO

CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO

CRUCERO DEL N. vs. DE.PRO.

UNIÓN S. vs. DEF. BELGRANO

LIBRE: SPORTIVO AC

6ta. fecha – 16/05/21

DEF. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.

DE.PRO. vs. CTRAL. NORTE

SP. BELGRANO vs. C. FOR EVER

SARMIENTO vs. RACING C.

G. Y TIRO vs. G. ESGRIMA

JUV. UNIDA G. vs. DOUGLAS HAIG

BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO AC

LIBRE: UNIÓN S.

7ma. fecha – 23/05/21

SPORTIVO AC vs. JUV. UNIDA G.

DOUGLAS HAIG vs. G. Y TIRO

G. ESGRIMA vs. SARMIENTO

RACING C. vs. SP. BELGRANO

C. FOR EVER vs. DE.PRO.

CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO

CRUCERO DEL N. vs. UNIÓN S.

LIBRE: BOCA UNIDOS

8va. fecha – 30/05/21

UNIÓN S. vs. CTRAL. NORTE

DEF. BELGRANO vs. C. FOR EVER

DE.PRO. vs. RACING C.

SP. BELGRANO vs. G. ESGRIMA

SARMIENTO vs. DOUGLAS HAIG

G. Y TIRO vs. SPORTIVO AC

JUV. UNIDA G. vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: CRUCERO DEL N.

9na. fecha – 06/06/21

BOCA UNIDOS vs. G. Y TIRO

SPORTIVO AC vs. SARMIENTO

DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO

G. ESGRIMA vs. DE.PRO.

RACING C. vs. DEF. BELGRANO

C. FOR EVER vs. UNIÓN S.

CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL N.

LIBRE: JUV. UNIDA G.

10ma. fecha – 13/06/21

CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER

UNIÓN S. vs. RACING C.

DEF. BELGRANO vs. G. ESGRIMA

DE.PRO. vs. DOUGLAS HAIG

SP. BELGRANO vs. SPORTIVO AC

SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS

G. Y TIRO vs. JUV. UNIDA G.

LIBRE: CTRAL. NORTE

11ra. fecha – SÁBADO 19/06/21

JUV. UNIDA G. vs. SARMIENTO

BOCA UNIDOS vs. SP. BELGRANO

SPORTIVO AC vs. DE.PRO.

DOUGLAS HAIG vs. DEF. BELGRANO

G. ESGRIMA vs. UNIÓN S.

RACING C. vs. CRUCERO DEL N.

C. FOR EVER vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: G. Y TIRO

12da. fecha – 27/06/21

CTRAL. NORTE vs. RACING C.

CRUCERO DEL N. vs. G. ESGRIMA

UNIÓN S. vs. DOUGLAS HAIG

DEF. BELGRANO vs. SPORTIVO AC

DE.PRO. vs. BOCA UNIDOS

SP. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.

SARMIENTO vs. G. Y TIRO

LIBRE: C. FOR EVER

13ra. fecha – 04/07/21

G. Y TIRO vs. SP. BELGRANO

JUV. UNIDA G. vs. DE.PRO.

BOCA UNIDOS vs. DEF. BELGRANO

SPORTIVO AC vs. UNIÓN S.

DOUGLAS HAIG vs. CRUCERO DEL N.

G. ESGRIMA vs. CTRAL. NORTE

RACING C. vs. C. FOR EVER

LIBRE: SARMIENTO

14ta. fecha – 11/07/21

C. FOR EVER vs. G. ESGRIMA

CTRAL. NORTE vs. DOUGLAS HAIG

CRUCERO DEL N. vs. SPORTIVO AC

UNIÓN S. vs. BOCA UNIDOS

DEF. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.

DE.PRO. vs. G. Y TIRO

SP. BELGRANO vs. SARMIENTO

LIBRE: RACING C.

15ta. fecha – 18/07/21

SARMIENTO vs. DE.PRO.

G. Y TIRO vs. DEF. BELGRANO

JUV. UNIDA G. vs. UNIÓN S.

BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL N.

SPORTIVO AC vs. CTRAL. NORTE

DOUGLAS HAIG vs. C. FOR EVER

G. ESGRIMA vs. RACING C.

LIBRE: SP. BELGRANO

16ta. fecha – 25/07/21

DOUGLAS HAIG vs. RACING C.

SPORTIVO AC vs. C. FOR EVER

BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE

JUV. UNIDA G. vs. CRUCERO DEL N.

G. Y TIRO vs. UNIÓN S.

SARMIENTO vs. DEF. BELGRANO

SP. BELGRANO vs. DE.PRO.

LIBRE: G. ESGRIMA

17ma. fecha – 01/08/21

DEF. BELGRANO vs. SP. BELGRANO

UNIÓN S. vs. SARMIENTO

CRUCERO DEL N. vs. G. Y TIRO

CTRAL. NORTE vs. JUV. UNIDA G.

C. FOR EVER vs. BOCA UNIDOS

RACING C. vs. SPORTIVO AC

G. ESGRIMA vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: DE.PRO.

18va. fecha – 08/08/21

SPORTIVO AC vs. G. ESGRIMA

BOCA UNIDOS vs. RACING C.

JUV. UNIDA G. vs. C. FOR EVER

G. Y TIRO vs. CTRAL. NORTE

SARMIENTO vs. CRUCERO DEL N.

SP. BELGRANO vs. UNIÓN S.

DE.PRO. vs. DEF. BELGRANO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

19na. fecha – 15/08/21

UNIÓN S. vs. DE.PRO.

CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO

CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO

C. FOR EVER vs. G. Y TIRO

RACING C. vs. JUV. UNIDA G.

G. ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC

LIBRE: DEF. BELGRANO

20ma. fecha – 22/08/21

BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG

JUV. UNIDA G. vs. G. ESGRIMA

G. Y TIRO vs. RACING C.

SARMIENTO vs. C. FOR EVER

SP. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE

DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N.

DEF. BELGRANO vs. UNIÓN S.

LIBRE: SPORTIVO AC

21ra. fecha – 29/08/21

CRUCERO DEL N. vs. DEF. BELGRANO

CTRAL. NORTE vs. DE.PRO.

C. FOR EVER vs. SP. BELGRANO

RACING C. vs. SARMIENTO

G. ESGRIMA vs. G. Y TIRO

DOUGLAS HAIG vs. JUV. UNIDA G.

SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: UNIÓN S.

22da. fecha – 05/09/21

JUV. UNIDA G. vs. SPORTIVO AC

G. Y TIRO vs. DOUGLAS HAIG

SARMIENTO vs. G. ESGRIMA

SP. BELGRANO vs. RACING C.

DE.PRO. vs. C. FOR EVER

DEF. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE

UNIÓN S. vs. CRUCERO DEL N.

LIBRE: BOCA UNIDOS

23ra. fecha – 12/09/21

CTRAL. NORTE vs. UNIÓN S.

C. FOR EVER vs. DEF. BELGRANO

RACING C. vs. DE.PRO.

G. ESGRIMA vs. SP. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO

SPORTIVO AC vs. G. Y TIRO

BOCA UNIDOS vs. JUV. UNIDA G.

LIBRE: CRUCERO DEL N.

24ta. fecha – 19/09/21

G. Y TIRO vs. BOCA UNIDOS

SARMIENTO vs. SPORTIVO AC

SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

DE.PRO. vs. G. ESGRIMA

DEF. BELGRANO vs. RACING C.

UNIÓN S. vs. C. FOR EVER

CRUCERO DEL N. vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: JUV. UNIDA G.

25ta. fecha – 26/09/21

C. FOR EVER vs. CRUCERO DEL N.

RACING C. vs. UNIÓN S.

G. ESGRIMA vs. DEF. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. DE.PRO.

SPORTIVO AC vs. SP. BELGRANO

BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO

JUV. UNIDA G. vs. G. Y TIRO

LIBRE: CTRAL. NORTE

26ta. fecha – 03/10/21

SARMIENTO vs. JUV. UNIDA G.

SP. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS

DE.PRO. vs. SPORTIVO AC

DEF. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

UNIÓN S. vs. G. ESGRIMA

CRUCERO DEL N. vs. RACING C.

CTRAL. NORTE vs. C. FOR EVER

LIBRE: G. Y TIRO

27ma. fecha – 10/10/21

RACING C. vs. CTRAL. NORTE

G. ESGRIMA vs. CRUCERO DEL N.

DOUGLAS HAIG vs. UNIÓN S.

SPORTIVO AC vs. DEF. BELGRANO

BOCA UNIDOS vs. DE.PRO.

JUV. UNIDA G. vs. SP. BELGRANO

G. Y TIRO vs. SARMIENTO

LIBRE: C. FOR EVER

28va. fecha – 17/10/21

SP. BELGRANO vs. G. Y TIRO

DE.PRO. vs. JUV. UNIDA G.

DEF. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS

UNIÓN S. vs. SPORTIVO AC

CRUCERO DEL N. vs. DOUGLAS HAIG

CTRAL. NORTE vs. G. ESGRIMA

C. FOR EVER vs. RACING C.

LIBRE: SARMIENTO

29na. fecha – 24/10/21

G. ESGRIMA vs. C. FOR EVER

DOUGLAS HAIG vs. CTRAL. NORTE

SPORTIVO AC vs. CRUCERO DEL N.

BOCA UNIDOS vs. UNIÓN S.

JUV. UNIDA G. vs. DEF. BELGRANO

G. Y TIRO vs. DE.PRO.

SARMIENTO vs. SP. BELGRANO

LIBRE: RACING C.

30ma. fecha – 31/10/21

DE.PRO. vs. SARMIENTO

DEF. BELGRANO vs. G. Y TIRO

UNIÓN S. vs. JUV. UNIDA G.

CRUCERO DEL N. vs. BOCA UNIDOS

CTRAL. NORTE vs. SPORTIVO AC

C. FOR EVER vs. DOUGLAS HAIG

RACING C. vs. G. ESGRIMA

LIBRE: SP. BELGRANO