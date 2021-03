Federal “A” Fútbol debajo del agua para For Ever

For Ever y Crucero jugaron este sábado por la tarde un nuevo amistoso en el “Juan Alberto García”. Fue 1 a 0 para el “Colectivero” entre los titulares. En los alternativos, ganaba el “Negro” 2-1 y se paró por la intensa lluvia.

For Ever jugó su cuarto amistoso preparatorio pensando en el Federal “A” de fútbol y cayó por 1 a 0 entre los titulares ante Crucero del Norte en el estadio Juan Alberto García. El partido se jugó este sábado por la tarde bajo una intensa lluvia que obligó a que el encuentro de los elencos alternativos, que se jugó después del de los titulares, se suspenda promediando a segunda parte.

Para el equipo de Cravero fue la cuarta presentación “amistosa”. Ya había jugado ante CUNE y luego dos partidos ante Boca Unidos, uno en Corrientes y otro en la capital chaqueña. Fue la primera derrota para el elenco titular del “negro”, que había ganado sus tres anteriores compromisos.

Ahora, el elenco chaqueño volverá a ver acción el sábado, otra vez ante Crucero del Norte pero esta vez en Garupá.

PRIMER PARTIDO

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Marcos Fissore y César More; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Ricardo Acosta; Maximiliano Osurak y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

CRUCERO (1): Guillermo Bachke, Alejandro Pérez, Esteban Valenzuela, Lucas Navarro, Héctor Millán; Rodrigo Cerdán, Baltazar Cabrera, Pablo Motta y René Billalba; Axel Vallejos y Cristian Campozano. DT: Carlos Marczuk.

Gol: Cristian Campozano (C).

Estadio: Juan Alberto García.

SEGUNDO ENCUENTRO

FOR EVER (2): Leandro Ledesma; Marcos Giménez, Damián García, Claudio Santa Cru y Carlos Besga; Santiago Valenzuela, Oscar Gómez, Carlos Fondacaro y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Luis Leguizamón. DT: Daniel Cravero.

CRUCERO (1): Joaquín de los Reyes; Maximiliano Jolod, Gastón García, Benjamín Benítez y Santino Ruiz Díaz; Maximiliano Perussato, Ulises Adoryan, Brian Roque y Alan Martínez; Braian Perussato y Pablo Stupiski. DT: Carlos Marczuk.

Goles: Luis Leguizamón (FE), Cristian Ibarra (FE) y Pablo Stupiski (C).

Nota: suspendido a los 5’ del ST por la abundante lluvia en Resistencia.

Estadio: Juan Alberto García.