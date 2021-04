LIBERTADES ENFRENTADAS

Los últimos acontecimientos ocurridos en el ámbito de los reclamos y protestas que se vienen dando por las medidas que esta adoptando el municipio de Resistencia respecto a regularizar la venta ambulante algo que de debía hacer ya hace mucho tiempo y de esa forma equilibrar la balanza en lo sanitario, urbanístico y equilibrio comercial, deja una vez mas en evidencia el alto grado de violencia con la cual se manejan algunos movimientos sociales siendo ello un fiel reflejo de quienes son especialmente sus dirigentes. Violentos que quieren aparecer poco mas que monjes tratando de solucionar problemas sociales y entendemos solo buscan elevar su estatus personal y posicionarse en mejores lugares para seguir negociando y beneficiarse ellos mismos.

Desde hace mucho tiempo que las redes sociales juegan un rol innegable ya sea para bien como para mal y eso lo deben entender todos por igual. No se puede pretender solo mostrar lo que nos gusta beneficia o creemos esta bien solo para un determinado sector y estar preparado para una respuesta y ver el otro escenario.

Los acontecimientos del dia de ayer por la mañana nuevamente nos transporta al ámbito nacional y somos noticia, siempre de manera negativa. A muchos no les gusta que se los muestre tales como son. No les gusta que se les saque la mascara y se los deje al descubierto, pretenden que seamos obsecuentes y cómplices con su manera de proceder diario, les molesta y creemos que hasta les avergüenza verse tales como son y hasta darse cuenta de su propia mentira.

Ahora estamos convencidos que mas les molesta saber que están quedándose cada vez mas solos y en algún momento les terminaran soltando la mano, no a quienes integran los movimientos socialed que bien tienen necesidades, nos referimos a quienes se indilgan la autorepresentatividad de los sectores mas vulnerables siendo que son ellos los primeros en hacerlos vulnerables, quitandoles parte de las becas que perciben, tomando asistencia como en un cuartel y al notar ausencias proceder a cobrar multas e inclusive quietarles esas becas, vendiéndoles sus mercaderías y teniéndolos de rehenes y cautivos permanentes con la amenaza de quitarles recursos que no son de su propiedad.

Las becas que se otorgan, los diferentes planes sociales, las viviendas y demás beneficios y recursos salen del bolsillo de todos los Chaqueños en este caso en particular y no de los pseudos dirigentes sociales.

Aquí solo faltaría que ocurran algunas de estas cosas, lo entendemos así y las citamos.

a) Que el estado deje de brindarles recursos para que ataquen permanentemente a ese estado que tanto critican y se valen de los medios que les proporciona ese estado para atacarlo sistemáticamente.

b) Que las personas que integran los movimientos sociales pierdan el miedo y se hagan la pregunta si su presente es el futuro que quieren para sus hijos.

c) Que la justicia haga su trabajo y entienda que un delito es eso mas halla de quien lo cometa y debe ser penado.

d) Que ser dirigente social no te hace de una casta superior, que aún no significa que serlo te otorga inmunidad e impunidad.

e) Que la otra gran parte de la sociedad de una vez por todas se anime a hacer valer su posición haciendola evide te también porque no en las calles.

Que los funcionarios entiendan que quienes aportan en mayor medida para que ellos hagan y lleven a delante muchas veces políticas erróneas, ya están cansados.

f) Que el partido político gobernante entienda que quienes también votan, no siempre integran movimientos sociales. Deben contener y dar respuestas a todos por igual garantizando la paz social en general y eso significa entre tantas cosas poder circular y opinar libremente llevando a cabo todo acción laboral sin tener miedo de poder ser agredido en el ejercicio de la misma.

Las imagenes de ayer hablan por si solas y eso no resiste el menor analisis.

Vimos la denuncia de una señora quien manifestó tener una enfermedad oncológica, entendemos que si su salud es fragil, no debio estar en ese lugar y si estuvo no la debieron dejar ir al choque, exponiéndola de tal forma, pero ahora entendemos quizas porque la llevaron, para ser seguramente una herramienta de victimozacion en caso que su forma violenta limitando derechos en la vía pública quede en evidencia como ocurrio y de esa manera responder victimizandose cuando ya no les quedan argumentos.

Asi como muchos funcionarios se dieron cuenta que hoy las redes sociales suman pero que también restan. Estos pseudos dirigentes sociales ( Burgueses disfrazados de pobres ) se estan dando cuenta que ahora se escucha y muestra el efecto negativo de su manera de hacer política porque es eso lo que están haciendo política queriendo instalrse en la sociedad con su manera de pensar y que no esta mal pero no deben hacerlo atacando a ese otro sector social que no piensa igual.

A ciertos dirigentes sociales, se les terminan los argumentos y recurren a cualquier forma y manera para poder visisbilizarse siempre en el papel de victimas que no lo son al menos en este caso y las pruebas así lo demuestran

La figura de un veterano de guerra de malvinas siendo utilizada como fuerza de choque solo habla de lo pobres que si están de argumentos validos para sostener su protesta.

Aquí queremos también dejar aclarado lo siguiente. Siempre como Argentinos vamos a respetar y resaltar la figura de un veterano de guerra, entendemos también que el mismo protege lo que el entiende son los derechos de su hijo y eso es lo mas loable que puede hacer un padre y lo felicitamos por ello. Ahora también entendemos que esta siendo utilizado.

Deben aprender desde ciertos movimientos sociales y en especial sus dirigentes que existen otras voces que evidencian otras posiciones sociales. Aprendan a vivir en democracia.

“Si reformular y reorganizar una agenda a diario, tiene que ver con una situación social que se manifiesta reflejando el sentir y malestar de un sector, entonces llego el momento de tener una nueva agenda que contenga a todos por igual”

“Que la violencia no supere y reprima la pluma ”

” Con violencia no se adoctrina a un pueblo, con violencia no prevalecerá una manera o forma de pensar, con violencia no se instala una forma de gobierno ”

” SI QUEREMOS PAZ, DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA GANARLA ”

Gustavo Olivello Alerta Urbana.