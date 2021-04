Sitech Federación: “La Presencialidad, Sin Garantías De Bioseguridad, Atenta A La Salud Pública”

El gremio de Sitech Federación manifestó su “profundo rechazo” a la presencialidad en las escuelas ante la situación epidemiológica sanitaria de la provincia. Una “situación que pone en riesgo a los trabajadores docentes, a los estudiantes y a la comunidad en general”, expresó en un comunicado.

En este sentido, el gremio se refirió a las cuestiones edilicias de las instituciones educativas no cuenta con ventilación ni baños “en condiciones”, además de “no haberse garantizado a la fecha el suministro periódico de insumos básicos” para hacer frente a la pandemia.

Piden que se agilice la aprobación de la ley de licencia docente por covid.

Ante lo expuesto, acusan al gobernador Jorge Capitanich y a la ministra de Educación Daniela Torrente Ministra de tener “posturas caprichosas” y de “sumar conflictos a los ya existentes”

Comunicado

Federación SITECH, frente a la decisión por parte del Gobierno Provincial y su Ministerio de Educación de mantener la presencialidad en las escuelas de la provincia pese a que es de público conocimiento la situación epidemiológica que atravesamos, manifiesta su absoluto rechazo ya que a las claras no están dadas las condiciones, ni las garantías sanitarias necesarias para una “presencialidad cuidada”, situación que pone en riesgo a los trabajadores docentes, los estudiantes y la comunidad en general.

Es inadmisible que el propio ejecutivo haya tomado medidas de restricción en otros ámbitos con el fin de frenar la circulación del virus, sin embargo, deja fuera de esta batería de medidas a las escuelas, olvidando o pretendiendo esconder, el estado de abandono en el que se encuentran las instituciones educativas que en muchos casos no cuentan siquiera con el recurso más elemental como el agua.

No hace falta recorrer las instituciones educativas para saber que más de una no tienen las instalaciones adecuadas; ventilación acorde a las necesidades actuales, baños en condiciones; etc. Sumado a esto, el estado no ha garantizado a la fecha el suministro periódico de insumos básicos como alcohol, lavandina; etc, situación que queda al descubierto cuando son las rifas y demás beneficios, históricas prácticas ya naturalizadas en la vida escolar, la única forma que encuentran los docentes para suplir lo que el Estado no provee y a la vez protegerse y proteger a los estudiantes.

Evidentemente estamos en presencia de un Ministerio de Educación que goza de un desconocimiento supino de la realidad de las escuelas chaqueñas ya que el criterio fijado de solamente tomar en cuenta los casos focalizados (barrios, zonas, etc.) no hace más que demostrar la falta de competencia y territorialidad, y pareciera que la Ministra desconoce que la “presencialidad” implica poner en movimiento a miles de docentes y estudiantes que se trasladan de un lugar a otro, situación que si tomamos la premisa “el virus circula si nosotros circulamos”, la presencialidad no solo es una decisión desacertada sino que es ante todo un accionar irresponsable que atenta contra la propia salud pública.

A lo anterior debemos sumar que el plan de vacunación para trabajadores de la educación es aún un misterio, ya que son pocos los docentes que accedieron a la primera dosis y poco o nada se sabe de cómo se dará continuidad a esta medida indispensable para garantizar la tan mentada “presencialidad segura”. Ante esta incertidumbre instamos al Gobernador a través de su Ministerio a que de manera urgente transparenten la información y generen un banco de datos para que todos los ciudadanos podamos acceder en tiempo real a la cantidad de docentes vacunados; cantidad de docentes, estudiantes y personal no docente que se han contagiado, para tener datos reales de la evolución epidemiológica en las escuelas, entendiendo que es una información que debe ser pública tanto para los trabajadores como para los estudiantes y tutores. El acceso a la información en este contexto es sustancial y así como han sido tan eficientes para elaborar una resolución para que se informen los datos de los docentes huelguistas, pues bien con la misma rapidez instrumenten un sistema que permita todos podamos acceder a la real situación epidemiológica en las escuelas chaqueñas.

Por otra parte, exigimos el urgente dictado de una ley licencia docente por COVID, que tiene varias aristas, que deben ser consideradas, en especial para aquellos docentes que puedan contraer la enfermedad o bien sean contacto estrecho, para lo que debe crearse una licencia especial que permita la designación de suplentes. En este sentido tampoco se ha tenido en cuenta en la última normativa Decreto 810, para aquel personal que convivan con personas de Riesgos.

Ante la situación descripta, sugerimos confeccionar las actas que como modelo se dieron a conocer o se puedan solicitar a los referentes del sindicato, quedando claro que de no cumplirse en todos los puntos las medidas de bioseguridad, el directivo y el docente tiene la posibilidad de negarse rotundamente a la presencialidad hasta tanto el Estado garantice las condiciones necesarias. Quedando claro que ningún funcionario o inclusive directivo puede obligar a la presencialidad en cuanto que no existe la obediencia debida y remarcando que, en el marco de la segunda ola de la pandemia, con el incremento constante de casos, una presencialidad “cuidada” es responsabilidad del Estado y toda vez que esta no esté garantizada existen los mecanismos para negarnos a exponer la salud y la propia vida. En este sentido el sindicato está a disposición para apersonarse en las escuelas, acompañar y actuar de contralor toda vez que las garantías sanitarias no estén dadas, por lo que cualquier denuncia pueden remitir al correo de la entidad sindical sitechfederacion109@yahoo.com.ar y de ser necesario el sindicato se acercará al establecimiento educativo.

Señor Gobernador, Señora Ministra las posturas caprichosas, con el solo objeto de tener titulares de diarios, no hacen más que seguir sumando conflictos a los ya existentes, es tiempo de tomar decisiones maduras y proteger la salud de los chaqueños, desistan de esta actitud y no obliguen a tomar medidas de acción directa como profilaxis ante la inacción del Estado.

FEDERACIÓN SITECH