Qué es el “bag in box”, la nueva forma de tomar vino

El vino está en contante evolución. Y las formas de consumirlo también. Desde el vino con soda que tomaban nuestros padres al gran salto de calidad de los últimos años, pasó mucha historia.

En los últimos tiempos, comenzó a ganar terreno el vino en formato “bag in box”. El nombre, que en inglés significa “bolsa en caja”, consiste en una bolsa cerrada y sellada, con una válvula dispensadora que se cierra herméticamente cuando el líquido deja de verterse.

Mismo sabor, otro envase.

Este nuevo envase ofrece una gran versatilidad. ¿No sabés de qué se trata? Acá van cuatro preguntas y otras curiosidades que no conocías. ¡Salud!

¿Es un buen envase para el vino?

“Bag in box”, una nueva manera de consumir vino. (Foto: Gentileza Bodega Morales)

La respuesta es sencilla: sí. Porque es superador de la damajuana y no permite que le entre oxígeno al envase. “Ofrece un vino de mejor calidad. Había muchas devoluciones con la damajuana porque se trata de envases reciclables que, aunque se laven, por ahí quedan microorganismos que alteran el vino después, el vino se ‘pica’ o se acidifica hablando enológicamente. Con este envase, el vino conserva sus propiedades desde el principio hasta el final”, acota Natalia Farina, enóloga de la Bodega Morales de Mendoza, que ya está produciendo el vino en estos envases.

¿Se trata de un nombre más “cool” para el tetrabrik?

El vino mantiene sus cualidades en este tipo de envase.(Foto: Pexels)

No, hay una gran diferencia y forma parte de los prejuicios que suelen tener algunos consumidores. “Se trata de buenos vinos y el packaging -caja y bolsa del ‘bag in box’- es caro mientras que la damajuana es más barata. Son prejuicios difíciles de derribar: no es tetra y tiene ese valor porque es un varietal y además el packaging tiene sus costos. Pero estás tomando un mejor vino, y puede ser servido en un restaurante como vino de copa, cosa que con la damajuana no se puede hacer, salvo que traslades el vino a botellas para evitar la alteración microbiológica y la sedimentación. Es decir que se avinagre y no se pueda tomar”, agrega Farina.

¿Sirve para cualquier tipo de vino?

Sí, ya sea varietal o blancos. La enóloga lo dice de una forma clara: “ni tetrabrik ni de alta gama”.

“En la bodega tratamos de ponerle un varietal para acompañar comidas de todos los días: ligero, fácil de tomar y agradable para todos los días. Ni tetra ni de alta gama, digamos. Tiene que ir de la mano el costo y el vino que va adentro”.

¿Por qué no todas las bodegas lo hacen?

El público argentino, en algunas ocasiones, se adapta lentamente a los cambios. Estamos muy acostumbrados a la botella, la damajuana o el botellón de litro y medio. “Al principio, se sorprenden; hay que enseñar a abrirlo e incoporarlo. En 2006, sólo dos bodegas lo hacían porque costaba mucho incorporarlo. Cuando lo prueban, la situación cambia”, finaliza Farina.

Hay bodegas que tienen “bag un box” de tres, cinco y hasta doce litros. Permite disfrutar el vino por copa, sin necesidad de abrir una botella. Y, una vez abierto, conserva la calidad del vino por tres meses, al ser aséptico, estéril y con un sistema anti goteos. Eso permite que no exista transferencia de oxígeno, principal factor de alteración de vinos. Es cuestión de animarse y brindar, con el mismo sabor pero otro envase.