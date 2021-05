Mica Tinelli mostró los tatuajes “polémicos” que se quiere borrar y abrió el debate en redes

Siempre activa en redes sociales, en las últimas horas Mica Tinelli contó que se borrará cuatro tatuajes. Sin filtro, la hija de Marcelo Tinelli aseguró que no entiende qué tenía en la cabeza cuando se los hizo y animó a sus seguidores a compartir sus historias.

“Se van algunos tattoos de mi cuerpo…”, escribió junto a la foto de una de sus manos con dos tatuajes en pleno proceso de borrado. En uno se veía una espada y en otro se leía la palabra “ahora”, que advirtió que volverá a inscribírsela más adelante.

La empresaria lo anunció en sus redes (Foto: Instagram micatinelli)

Su posteo no pasó inadvertido ya que hay muchos arrepentidos de sus “tattoos”. Entonces ella compartió su experiencia en redes y dio detalles del proceso. “Me están preguntando mucho por el tema de los tatuajes. (…) Obviamente son varias sesiones, cada dos meses. Me pusieron anestesia local porque soy bastante cag… Duele un poco, pero vale la pena porque, por lo que vi en varios casos, es un tratamiento súper efectivo”, remarcó.

Acto seguido reveló que en realidad no se va a sacar dos tatuajes, sino cuatro: “Empecé con los de la mano y otros dos de la espalda. Los de la mano, uno es la palabra ‘ahora’, que como me la retoqué me había quedado muy negra y no se entendía lo que decía. Y después una espadita que no me gustaba porque no iba con mi estilo”.

“En la espalda me estoy sacando dos más polémicos… son dos tatuajes espantosos que me hice a los 15 años más o menos”, relató divertida donde además hizo hincapié en que los diseños son de la época en la que se acostumbraba a usar duendes, hadas y tribales.

“Uno es una especie de estrella fugaz que diseñé yo y me creía que había hecho ‘el diseño’. No entiendo qué tenía en la cabeza en ese momento”, lanzó. “Explíquenme acá que flasheé con esta estrella. Miren los colores que elegí, no se entienden y en la cola de la cometa hay un hada que por suerte, después de la primera sesión, está como más borrada”, aseguró mientras mostraba el diseño frente a un espejo.

Los usuarios compartieron sus “polémicos” tatuajes. (Foto: Instagram micatinelli)

“Estoy preocupada por la estrella fugaz que no sé cuánto tiempo va a tardar en borrarse. Polémicos. Esta parte mía no entiendo. Del hada digo ‘bueno, vaya y pase’, porque en ese tiempo se usaba. Pero no entiendo qué flasheé con la estrella fugaz porque encima la imaginé, la diseñé, me creía grosa por los colores que elegí. No entiendo qué tenía en la cabeza en ese momento de mi vida”, reflexionó sin filtro.

A raíz de esto, animó a sus seguidores a compartirle sus “fails” con tatuajes y las anécdotas fueron de lo más desopilantes. Entre fotos de hadas, flores de loto e iguanas, una usuaria reveló: “A los 15 me escribí ‘always forever’ en vez de ‘always together’”.