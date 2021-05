La esposa de Sergio Lapegüe recordó la fallida cita que tuvieron donde él ¡se besó con otra mujer!

Silvia, la esposa de Sergio Lapegüe, sorprendió en un vivo de Instagram al contar cómo comenzó su relación con el periodista, con quien lleva casada 29 años y tiene dos hijos en común, Micaela y Elvis. Además, dio detalles de una fallida segunda cita que tuvieron donde el conductor de TN y eltrece ¡se besó con otra mujer! Al sentirse expuesto, él interrumpió la transmisión para dar su versión de los hechos.

‘Bochi’, como la apodan en su familia, habló con la periodista Barbie Cabo y contó que conoció a Sergio en un boliche cuando ella tenía 20 años y él, 24. Después de recordar cómo fue la primera cita que tuvieron, llamó la atención lo que pasó en el segundo encuentro.

“Me invitó a ver un show en San Telmo de Los Valiants, la banda de rock de la que él era mánager. Me pasó a buscar y en el auto iban su primo, su prima, la hermana y yo sentada atrás. Llegamos ahí, él se fue a armar las cosas con los de la música, la hermana que no me conocía estaba con la prima y yo me quedé sola”, relató.

Sin embargo, lo peor vino después: “El problema fue que yo estaba ahí sola mientras él estaba con los cables y en una de esas lo veo chapándose a otra. No saben lo que fue. ¡Se estaba chapando a otra! ¿Para qué me llevó?”, se quejó entre risas.

Además explicó que como había ido en auto con Sergio y no tenía plata para volver, tuvo que esperar que el show termine: “En ese momento no pude decir nada. Así que después tuvo que remontarla. Todavía no éramos novios”.

Sergio y Silvia junto a sus hijos Micaela y Elvis. (Foto: Instagram/@sergiolapega)

Claro que ante los comentarios que empezaron a surgir en el vivo, el periodista decidió interrumpir la entrevista para desmentir todo: “Quiero derecho a réplica. Es todo una mentira, eso paso cuando hacía una semana que la conocía y ella me había dicho que no quería salir con nadie”. A lo que Silvia retrucó: “Porque yo quería algo serio, no estaba para pavear”.

Entonces, Lapegüe se sinceró y aseguró que en ese momento, a los 24 años, él también quería algo serio. Sobre el episodio que relató Bochi y que involucró a otra mujer, con humor sostuvo: “Fue un besito con una chica que era una groupie, yo era como Brad Pitt en este momento”. También reconoció que para volver a salir con su ahora esposa la tuvo que “remar” mucho.

El día que Sergio Lapegüe vio a su esposa por primera vez

En el reportaje Silvia explicó que a Sergio lo conoció en la entrada de un boliche y que arrancaron con el pie izquierdo: “Yo estaba en la fila pero estaba acostumbrada a ir y entrar, y con una amiga llegamos y pasamos. Entonces a él no le gustó eso y me dijo que tenía que hacer la cola”.

Sergio y Silvia, cuando el periodista recibió el alta médica tras haber estado tres semanas internado por coronavirus. (Foto: Instagram/@sergiolapega)

Cuando lo escuchó decirle eso, decidió ignorarlo por completo: “Yo ni le contesté. Seguí caminando y cuando llegamos a la boletería y él le dijo al chico de la puerta que me quería pagar la entrada y eso me pareció más ridículo. Pagué mi entrada y seguí y él me dijo ‘dale que vos querés bailar conmigo’. Desafiándolo le dije ‘bueno, dale’” y ahí comenzaron a hablar.

“Bailamos y charlamos, nos hicimos las típicas preguntas ‘¿a qué colegio fuiste?’ y resultó que fuimos al mismo. Después le pregunté de qué signo era y resultó que los dos somos de virgo. Esa noche le di mi teléfono, me llevó a mi casa, hubo beso y todo”, señaló.

El periodista se casó en 1989. (Foto: Instagram/@sergiolapega)

Por último, indicó: “Al otro día me llamó y me dijo que me invitaba a tomar algo y yo lo miré de otra manera porque de noche son todos lindos porque ni te los acordás. Me acuerdo que me pedí una bebida y él un café con leche con dos medialunas. Él quería chapar, por eso le corté el rostro porque yo quería tener un novio, pero le decía que no me quería enganchar con nadie”.